اختبار قدرات المعلمين والمعلمات 1442 والرخصة المهنية للوظائف التعليمية

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عمر شويل - جدة اختبار قدرات المعلمين والمعلمات 1442؛ تُعد من أهم الاختبارات الرئيسة داخل المملكة العربية السُّعُودية نظرًا إلى أنه لا يتم قَبُول المُتقدمين إلى الوظائف التعليمية إلّا بعد اجتياز هذا الاختبار بنجاح، ويتم التسجيل في اختبار القدرات المعلمين والمعلمين بالمملكة عبر مركز قياس الخاص بالاختبارات المختلفة للجامعيين والخريجين سواء باللغة العربية أو الإنجليزية وبعدة أنماط، وفيما يلي توضيح أهم المعلومات عن قدرات المعلمين والمعلمات.

اختبار قدرات المعلمين

اختبار القدرات للمعلمين والمعلمات؛ هو عبارة عن اختبار الحصول على الرخصة المهنية للأفراد شاغلي الوظائف التعليمية في جميع مراحل التدريس داخل المملكة ، والهدف من هذا الاختبار حديدًا، هو:

أداة تُساعد بشكل فعال على رفع مستوى جودة أداء أفراد العملية التعليمية (المعلمين والمعلمات).

تحسين قدرات ومهارات المعلمين والمعلمات ، والتحقق من وجود القدرة والكفاءة المطلوبة من اجل النجاح في مهنة المعلم.

هذا الاختبار يُعد محطة أساسية في خطوات الالتحاق بمهنة المعلم ؛ لأنه بمنزلة الرخصة المهنية للمعلم.

تخصصات اختبار قدرات المعلمين

إن التخصصات التربوية والعلمية التي د تم اعتمادها حتى الآن للمعلمين في اختبارات الكفايات والقدرات عبر مركز قياس تشمل ما يلي:

التربية الإسلامية 1 + 2

اللغة العربية 1 + 2

اللغة الإنجليزية 1 + 2

الرياضيات 1 + 2

الكيمياء.

الفيزياء.

الحاسب الآلي.

الأحياء.

التاريخ

الجغرافيا.

علم الأرض.

علم الاجتماع.

الاجتماعيات.

التربية الفنية.

رياض الأطفال.

العلوم الإدارية.

علم النفس.

تدريبات النطق.

الصفوف الأولية.

العوق السمعي.

العوق البصري.

الإرشاد الطلابي.

رقم مركز قياس للاستفسارات

من أجل التواصل مع مركز قياس والحصول على أي معلومات حول اختبارات القدرات والكفايات وجميع الاختبارات المُقدمة عبر المركز بوجه عام ، يُمكن الاعتماد على وسائل الاتصال التالية:

يُمكن للمتقدمين الاتصال على رقم قياس الموحد، وهو: 920001170 ( من الساعة 8.00 صباحًا، وحتى الساعة 8.00 مساءً).

يُمكن التواصل عبر رَقْم مركز الاتصال والمكالمات، وهو: 4909090-01

التواصل مع الحساب الرسمي عبر موقع تويتر: qiyas-_1

أو الصفحة الرسمية على فيس بوك باسم: (المركز الوطني للقياس والتقويم).

التواصل عبر الموقع الرسمي قياس الخِدْمَات الإلكترونية: https://e-services.qiyas.sa

اختبار الرخص المهنية للمعلمين

ينقسم اختبار القدرات والحصول على الرخصة المهنية المعلمين والمعلمات إلى قسمين رئيسين على النحو التالي:

الجزء الأول: هو عبارة عن اختبار تربوي عام (القدرات العامة) يخضع إليه جميع الأفراد المُتقدمين إلى الالتحاق بمهنة المعلم.

الجزء الثاني: هو اختبار تخصصي يخف باختلاف التخصص التربوي الخاص بالمعلم، ويُذكر أنه يُوجد عدة تخصصات معتمدة حاليًا في هيئة المعلمين يبلغ عددها نحو 38 تخصص علمي وتربوي مختلف.

مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442

يتم توضيح الجدول الزمني للتسجيل في هذا الاختبار دائمًا عبر الموقع الرسمي، ويُذكر أن موعد التسجيل القادم في عام 2021 سوف يكون في الأوقات التالية: