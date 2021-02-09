نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ca.gov.sa موعد صرف الدفعة 39 برنامج حساب المواطن النسب المئوية للفئات المستحقة والمستفيدة للدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم اليوم ca.gov.sa موعد صرف الدفعة 39 برنامج حساب المواطن والتي سيبدأ إيداعها في حساب المستحقين والمستفيدين من البرنامج خلال الساعات القادمة، ويعتبر برنامج حساب المواطن من أهم برامج المظلة الاجتماعية بالمملكة، خاصة في ظل التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على قطاع عريض من المواطنين، وذلك بسبب الإغلاق التي فرضته السلطات للمحافظة على صحة المواطنين، ولذلك أصب ترقب المستحقين للدعم من برنامج حساب المواطن لموعد صرف الدفعة 39، حيث من المُقرر صرفها يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر فبراير الحالي.

موعد صرف الدفعة 39 من برنامج حساب المواطن

كما سيتم صرف الدفعة الجديد للمستفيدين الجدد والذين سيقومون بالصرف لأول مرة، وهم من استكملوا طلباتهم في المواعيد المُحددة، وصدرت لهم نتائج الأهلية باستحقاق الدفع الجديدة، وأصبح يوم العاشر من الشهور الميلادية يوم هام للمواطنين السعوديين المستحقين للدعم، وكما أعلن البرنامج سابقاُ يتم الصرف يوم 9 من الشهر الميلادي إذا وافق يوم 10 يوم جمعة، أما في حال وافق يوم 10 من الشهر الميلادي يوم سبت، فيتم الصرف وإيداع الدفعة غي حساب المستحقين يوم 11 من الشهر الميلادي والذي يوافق يوم الأحد.

صدور نتائج الأهلية للدفعة 39 لشهر فبراير 2020

صدرت نتائج الأهلية للدورة 39 (شهر فبراير 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية.

تحميل تطبيق برنامج حساب_المواطن للأجهزة الذكية

التعويضات بأثر رجعي

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن برنامج حساب المواطن يقوم بالصرف بإثر رجعي للمواطنين بعد دراسة حالتهم، والتين من استحقاقاتهم عن فترات سابقة، حيث تم صرف ما يقرب من 15 مليون ريال بأثر رجعي عن دفعة البرنامج لشهر يناير الماضي، ومن الجدير بالذكر أم إجمالي المبالع التي تم صرفها خلال 38 دفعة السابقة قد اقترب من 89 مليار ريال سعودي، وذلك في إطار شمول المظلة الاجتماعية السعودية لقطاع عريض من المواطنين، هذا ويبلغ متوسط دعم الأسرة من البرنامج ما يقارب 1050 ريال شهرياً.

نسب الفئات المستحقة للدعم

عدد أرباب الأسر المستحقة للدعم أكثر من 2.1 مليون رب أسرة بنسبته 92% من المواطنين المستحقين.

عدد التابعين للأسر المستحقة أكثر من 8.4 ملايين مواطن.

عدد الأفراد المستوفين لمعايير الاستحقاق ما يناهز 185 ألف مستفيد، بنسبة 8% من إجمالي المستحقين.

نسبة أرباب الأسر93%.

نسبة ربَّات الأسر7%.

نسبة الإناث المستقلات من إجمالي المستقلين 43%.

نسبة الذكـور من إجمالي المستقلين 57%.

وتجدر الإشارة إلى أن الدعم الشهري الذي يقدمه برنامج حساب المواطن للمستحقين من مواطني المملكة قد اقترب من 2 مليار ريال شهريا، كما بلغت أعددا المستفيدين من دعم البرنامج حسب ما تم إعلانه للدفعة السابقة، بلغ عددهم ما يناهز 10 مليون و700 ألف مواطن، وهذا العدد أكبر من ربع سكان المملكة.

رقم تليفون حساب المواطن وخدمة صوتك مسموع



يتيح برنامج حساب المواطن رقم هاتف للتواصل مع المواطنين، وهي خدمة متاحة طوال أيام الأسبوع، فيما عدا يومي الجمعة والسبت على الرقم 19912 ويتم الاتصال بدا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء، ورقم تليفون حساب المواطن مُخصص للإجابة على استفسارات وتساؤلات المواطنين، وتقديم الشكاوى.