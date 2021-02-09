نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن فبراير جمادي ثاني 1442 للمستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن لكل المستفيدين من الدعم المالي والمستحقين له، بعد ساعات قليلة سوف يتم صرف الدفعة 39 شهر فبراير/ جمادي ثاني 1442 لجميع المواطنين والمستفيدين من الدعم المالي بشكل كامل، حيث يتم إيداع ما يقرب من 2 مليون ريال سعودي في حسابات المستفيدين والمواطنين المشمولين بالدعم المالي، يتم إيداع الأموال بشكل إلكتروني في حسابات المستفيدين البنكية ويمكنهم دخول حساب المواطن والاستعلام حساب المواطن برقم الهوية للحصول على الأموال المستحقة من خلال صفحة الحساب البنكي ومن ثم الحصول عليها عن طريق ماكينات الصراف الآلي أو من خلال البنك.

موعد صرف حساب المواطن

موعد صرف حساب المواطن للمطلقة بدون أطفال والأرامل يتم صرف حساب المواطن للمطلقات سواء بدون أطفال أو معها أطفال وكذلك الأرامل وذلك بعد استيفاء الشروط الكاملة والتي يحددها حساب المواطن، وللحصول على حساب المواطن يجب إدراج جميع هذه البيانات داخل الحساب وإدراج التابعين وتابع التابعين وإدراج بعض المستندات منها، صك الولاية أو الرعاية وصك حصر الوراثة للأرامل، واثبات الاحتضان الخاصة بوزارة العمل، ويتم تحديد المبلغ الذي تحصل علية المطلقة والأرمل من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

كل من هو قام بالتسجيل في حساب المواطن يمكنه عمل استعلام حساب المواطن برقم الهوية ومعرفة هل تم نزول دفعة حساب المواطن في الحساب البنكي الخاصة به أم لا، كما يمكنه الاتصال علي تليفون حساب المواطن والتحدث مع الدعم والاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية ومعرفة هل تم نزول الدفعات المالية في الحساب الخاص به أم لا عن طريق الجوال.

تسجيل حساب المواطن