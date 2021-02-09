التقديم الآن منتج نفاذ للعمل الحر تقسيط بدون فوائد 5 سنوات لدى بنك التنمية الاجتماعية

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عمر شويل - جدة فتح التقديم الآن على المرحلة الثانية من منتج نفاذ للعمل الحر وذلك من أهم القضايا الحيوية التي يهتم بها الكثير من المتابعين للتقديم على قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين داخل السعودية فهناك الكثير من المحتاجين لذلك القرض في المجتمع السعودي ويريدون الحصول على منتج نفاذ التابع لبنك التنمية الاجتماعية من أجل فتح لهم مشروع قائم بالمملكة أو التقديم على تمويل السيارات فكل ذلك عند الحصول عليه يرفع من مستوى المعيشة لهم ويوفر لهم طالبتهم في الحياة ومن نطاق أخر يقلل من نسبة البطالة في السعودية وفتحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التقديم على تمويل العمل الحر من رابط الحصول على منتج نفاذ للعمل الحر للسعوديين وبالتحديد العاطل والموظف عبر بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية
الشروط الواجبة لمنح نفاذ تمويل العمل الحر في المملكة لدى بنك التنمية الاجتماعية
يحتاج منتج نفاذ تمويل العمل الحر في السعودية إلى جمع الضمانات المطلوبة وأرسالها لبنك التنمية الاجتماعية بالمملكة لذلك يجب توفير جميع الشروط المطلوبة للحصول عليه كما يلي
- شرط هام على العاطلين أو الموظفين المتقدمين لطلب قرض العمل الحر إحضار وثيقة العمل الحر لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية
- يشترط منتج نفاذ أن يمنح التمويل للعاطل أو الموظف من الجنسية السعودية
- فتح باب التقديم على قرض العمل الحر من عمر 18عام إلى 60 عام عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية
- يلتزم جميع الموظفين المتقدمين بأن لا يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال سعودي عند التقديم على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية
- تم تحديد القرض العيني يصل إلى مائة وخمسون ألف ريال وتحديد القرض النقدي يصل إلى ستون ألف ريال عبر بنك التنمية الاجتماعية في السعودية
مزايا منح منتج نفاذ للعمل الحر للعاطل أو الموظف لدى بنك التنمية الاجتماعية
- يمتاز بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية عند الموافقة على طلب تمويل نفاذ للعمل الحر بالسعودية
- يصل التمويل من 60 ألف إلى 150 ألف ريال بأقساط شهرية ميسرة لمدة خمسة سنوات مع فتح إمكانية الدفع الإلكتروني عند التسديد في بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة
- إمكانية فتح عضوية اشتراك في موقع أبشر الإلكتروني بالسعودية من خلال تمويل نفاذ بنك التنمية الاجتماعية
- يتيح تمويل منتج نفاذ فتح حساب بنكي للحاصل على قرض العمل الحر من العاطلين أو الموظفين في المملكة العربية السعودية
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