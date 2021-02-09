طريقة التسجيل في اختبار التحصيلي الورقي 1442 لطلاب الثانوية عبر موقع قياس Qiyas

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في اختبار التحصيلي الورقي 1442 لطلاب الثانوية العامة عبر موقع قياس Qiyas، وكيفية سداد الرسوم بالنسبة للتسجيل المبكر والتسجيل العدي للطلبة والطالبات، ، يُعد الاختبار التحصيلي هو أهم مقياس موحد يتم من خلاله إختبار جميع الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بمعيار عادل ودقيق، حيث يهدف الإختبار إلى توضيح مدى تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية، كما تتمركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد العلمية كمادة الأحياء، مادة الكيمياء، مادة الفيزياء، مادة الرياضيات، حيث تشمل أسئلة التحصيل الدراسي المقررات المذكورة في الصفوف الثلاثة من الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية، إذن ما هي طريقة التسجيل اختبار التحصيلي الورقي 1442 عبر بوابة قياس التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وماهي قيمة رسوم اختبارات التحصيلي وكيف أسدد هذه الرسوم.

التسجيل في إختبار التحصيلي الورقي 1442 عبر موقع قياس

يتم التوجه إلى موقع قياس للتسجيل في اختبارات التحصيلي لطلاب الثانوية، قم بتسجيل الدخول في الخانة الأولى باستخدام رقم الهوية والخانة الثانية بإدخال كلمة المرور، وفي حالة إن لم يسبق لك تعيين كلمة مرور أو في حالة نسيانها يتم الضغط على نسيت كلمة مرور، وفي حالة عدم إنشاء حساب من قبل على بوابة قياس يتم الضغط على إنشاء حساب جديد، أما إذا سبق لك الدخول من قبل وبعد إدخال رقم الهوية وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول، ستظهر جميع الاختبارات المُتاحة للتسجيل على موقع قياس يتم البحث عن ( اختبار التحصيل الدراسي ) ثم الضغط على تسجيل، ستظهر بعد ذلك تعليمات الإختبار بالإضافة إلى الرسوم التي تبلغ 100 ريال في التسجيل المُبكر و 150 ريال للتسجيل المُتأخر في اختبار قياس التحصيلي، كما ستظهر مواعيد الإختبار كذلك، هنا قم بالضغط على متابعة لاستكمال عملية التسجيل.

خطوات التسجيل في اختبارات قياس لطلاب الثانوية العامة

بعد تسجيل الدخول في موقع قياس والبحث عن اختبار التحصيل الدراسي، ستظهر صفحة جديدة بها بعض التعليمات عليك الموافقة عليها، ثم قم باتباع الخطوات التالية:

ستظهر جميع المناطق المتاح إجراء الإختبار التحصيلي بها، هنا عليك إختيار المنطقة التي تُريد إجراء الإختبار بها في البداية وذلك حسب مكان سكنك. بعد إختيار المنطقة ستظهر جميع الأماكن المتوفرة بها على سبيل المثال إختيار منطقة الرياض سيتم إظهار جميع الأماكن المتاح إجراء إختبار التحصيلي بها في منطقة الرياض. المناطق التي نرى بها شريط باللون الأحمر فإن هذا يعني أن جميع الأماكن ممتلئة فيه، وعليك البحث عن مكان أخر به أماكن متاحة. بعد إختيار الموقع الذي سيتم فيه إجراء الإختبار يتم الانتقال إلى تحديد موعد الإختبار، حيث ستظهر جميع المواعيد المُتاحة لأداء إختبار قياس. بعد إختيار اليوم المناسب يتم تحديد الفترة سواء كانت صباحية أو مسائية، ثم يتم الضغط على التالي.

طريقة تسديد رسوم اختبارات قياس 1442

بعد تحديد موعد ومكان إختبار قياس ننتقل إلى تسديد الرسوم والتي تبلُغ 100 ريال للتسجيل المُبكر و150 ريال للتسجيل المتأخر في اختبارات التحصيلي، يتم في البداية إختيار طريقة السداد سواء عن طريق خدمة سداد أو بطاقة الائتمان أو عن طريق بطاقة مدى، أفضل وأسهل طريقة للسداد هي عن طريق بطاقة مدى لذا يتم اختيارها والضغط على التالي، ثم يتم إدخال رقم بطاقة مدى وتاريخ انتهاء البطاقة بالإضافة إلى الرقم السري والضغط على تم، ولاستعراض تسجيل الإختبار يتم الرجوع للصفحة الرئيسية واختيار الاختبارات المُسجلة والضغط على عرض، وبهذا يمكنك طباعة النموذج عن طريق الضغط على طباعة إشعار التسجيل في اختبار قياس التحصيلي.