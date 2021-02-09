نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركز الوطني قياس.. رابط وموعد التقديم على الاختبار التحصيلي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة المركز الوطني قياس تسجيل الدخول يمكن لطلاب الثانوية العامة من الإناث والذكور بالمملكة العربية السعودية تسجيل الدخول من خلال موقع بوابة المركز الوطني قياس، وذلك من أجل تحديث البيانات الشخصية الخاصة بكل طالب إلى جانب توثيق المعلومات برقم الهوية بالطريقة الإلكترونية، لأن عملية تحديث البيانات أمر ضروري من أجل التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي، تمهيداً لأداء الاختبار في موعده المحدد.

المركز الوطني قياس تسجيل الدخول

يتساءل الجميع عن مواعيد اختبار القدرات 1442 ، من أجل أن يقوم طلاب الثانوية العامة بتكثيف المذاكرة من أجل الاختبار التحصيلي لأنه من الاختبارات الصعبة والهامة في نفس الوقت لأن معظم الجامعات بالمملكة العربية السعودية وضعت اجتياز الاختبار التحصيلي أحد الشروط الأساسية للالتحاق بها، ولذا فقد يتم التسجيل من خلال موقع المركز الوطني قياس وهو أحد المواقع الإلكترونية المخصصة لتسهيل العملية التعليمية والتدريب المهني بالمملكة فقد يتمكن الطالب التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي للمركز الوطني

ومن ثم يقوم الطالب بالتسجيل واختيار الوقت واليوم الملائم له من الأيام المحددة التي قامت بتحديدها الهيئة التعليمية السعودية

وقد تم تحديد موعد الاختبار في شهر فبراير وحتى منتصف إبريل مع اختلاف الأيام للإناث والذكور

والتسجيل يتم إلكترونيًا دون الحاجة للوصول للمقر، فقد يمكن لكل طالب عمل حساب على موقع قياس يمكن من خلاله الدخول والتسجيل في اختبار التحصيلي.

تسجيل الدخول موقع قياس

يستطيع طلاب الثانوية العامة من خلال بوابة المركز الوطني قياس المخصص تسجيل الدخول من أجل التسجيل في اختبار التحصيلي الخاص بهم، لأنه اختبار هام ولابد من اجتيازه لأن التقييم والقياس يتم من خلال نتيجة كل طالب في هذا الاختبار، وقد يتم تحديد متى التقديم لاختبار التحصيلي ، من قبل الجهات المختصة، وقد تعطي وقت مناسب للطلبة والطالبات من أجل المذاكرة لكي يتمكنوا من النجاح والتفوق في هذا الاختيار الذي عن طريقه يمكنهم دخول أي من الجامعات السعودية، وينبغي العلم بأن الفشل في هذا الاختبار يسبب العديد من المشاكل للطلاب ويكون هذا الاختبار باللغة العربية وفي التخصصات العلمية والنظرية.