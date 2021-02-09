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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قياس تسجيل QiYaS.. تسجيل الاختبارات التحصيلية 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة قياس تسجيل هو من أفضل المواقع التي خُصصت للتسهيل على الطلاب بالمملكة العربية السعودية التسجيل في الاختبارات التحصيلية لطلبة الثانوية العامة، وتعد هذه الاختبارات هامة ورئيسية من أجل التقديم للجامعات بالمملكة، ومن خلال قياس تسجيل الاختبارات التحصيلية ، يتمكن الطلاب من تسجيل الدخول عبر رابط الموقع ومن خلال الحساب الخاص لكل طالب يقوم بالتسجيل.
خطوات التسجيل في قياس التحصيلي
- يمكن التسجيل من خلال موقع قياس تسجيل الدخول لجميع الطلاب بالمملكة العربية السعودية من أجل القيام بتحديث البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني لكل طالب وبيانات الملف الشخصي، فور إعلان مواعيد اختبار التحصيلي من خلال الخطوات التالية:
- الدخول أولا على رابط بوابة قياس الإلكترونية من خلال كتابة التسجيل باختبارات موقع قياس في بحث جوجل
- القيام بكتابة رقم السجل المدني
- كتابة كلمة المرور الخاصة، بعد ذلك إدخال رمز التحقق بشكل صحيح
- الضغط على أيقونة تسجيل الدخول التي تظهر أمامنا على الشاشة
- الذهاب إلى الملف الشخصي، ثم نقوم برفع الصورة الشخصية الحديثة للطالب
- الدخول على البريد الشخصي للطالب وتغيير البيانات وتعديل اللازم
التأكد بعد ذلك من صحة البيانات، ثمّ أخيرا الضغط إرسال.
مواعيد تسجيل التحصيلي
يجب على طلاب الثانوية العامة القيام بتحديث البيانات الشخصية على البريد الإلكتروني الخاص بهم بصورة دورية من أجل قياس لكافة المقررات الدراسية العلمية والنظرية، ويتم التسجيل في اختبار التحصيلي بعد الدخول عليه، ومن خلال حساب كل طالب يتمكن من الدخول واختيار موعد الامتحان والوقت بالتحديد وتحديد نوع الاختبار محوسب أو ورقي، كل هذا يتم من خلال حساب كل طالب على موقع قياس، ويتم إعلان ميعاد الاختبارات التحصيلية من خلال هيئة التعليم بالمملكة العربية السعودية والتي أعلن انعقادها في:
- في الثامن من فبراير وحتى الخامس والعشرون من إبريل لعام 2021 وهذا بالنسبة للطالبات الإناث بالمرحلة الأولى
- وفي يوم الأول من فبراير وحتى الخامس والعشرون من أبريل لعام 2021 للذكور بالمرحلة الأولى
- وتبدأ المرحلة الثانية للإناث في الثامن من فبراير إلى الخامس عشر من مارس لعام 2021
- لتبدأ المرحلة الثانية للذكور في الأول من فبراير وحتى الخامس عشر من مارس.
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