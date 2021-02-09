نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرب إطلاق نظام الحوالات الفورية بين البنوك السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إطلاق نظام الحوالات الفورية بين البنوك السعودية، بعض المصادر الموثوقة قامت بالإعلان عن قرب موعد إطلاق خدمة الحوالات الفورية بين البنوك في المملكة العربية السعودية لمعالجة جميع البيانات، حيث تسمح تلك الخاصية بسهولة تحويل الأموال بين البنوك المحلية بشكل فوري على مدار اليوم، ومن المتوقع أن يتم إطلاق خدمة الحوالات الفورية في هذا الشهر شهر فبراير الحالي وحينها قد يلاحظ انخفاض في أسعار التحويلات الفورية عن الأسعار المحددة لها حاليًا.

نظام الحوالات الفورية بين البنوك

تعتمد خدمة نظام الحوالات الفورية على تمديد مدة التحويل من بنك إلى بنك آخر حيث سيتم التحويل على مدار اليوم وفي نفس اليوم، فإن الفترة الحالية مدة التحويل بين البنوك تتوقف بعد الثالثة عصرًا أو قد يتم تحويل الأموال من بنك لبنك آخر في يوم جديد وهو ما يسبب البعض من المشكلات والانزعاج لدى بعض العملاء، فمن المنتظر إطلاق الخدمة الجديدة بشكل واضح حتى يسمح بتحويل الأموال على مدار أربع وعشرين ساعة وبالتأكيد سيحل هذا العديد من المشكلات.

أنواع الحوالات المالية في البنوك

ووفقًا لبعض البيانات والمعلومات عن البنوك السعودية فإن الحوالات المالية نوعين: النوع الأول ما يعرف بالحوالة السريعة في نفس اليوم حيث يتم تجهيزها وإرسالها من خلال خدمة سريع فتبدأ منذ موعد عمل سريع حتى الساعة الثالثة والنصف بنفس اليوم المرسل به التحويل حتى تصل للبنك في نفس اليوم ويتم الإيداع في نفس اليوم أيضًا، أما عن النوع الثاني من الحوالات المالية فهي ما تعرف باسم الحوالة المستقبلية وهي ما تتبقى من حوالات الصباح أو الحوالات التي يتم إرسالها بعد الثالثة ونصف عصرًا.

رسوم التحويلات المالية في البنوك

أما عن رسوم التحويلات المالية بأنواعها فهي: