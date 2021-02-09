نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وكيفية استخدام تطبيق توكلنا لدخول الأسواق والمناطق العامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات وكيفية استخدام تطبيق توكلنا لتسجيل الدخول للمناطق العامة والأسواق وذلك بعدما أعلن الأمير سعود بن نايف عن تطبيق ما يلزم من إجراءات احترازية ووقائية في داخل المنطقة لضمان تطبيق معايير السلامة في ظل جائحة كورونا المنتشرة خلال تلك الفترة والتي تعانى منها مختلف البلاد سواء العربية او العالمية، وتأتي تلك الإجراءات لمنع التجمعات وتقليل خطر انتشار العدوى بين المواطنين، والتعرف على خطوات تفعيل التطبيق واستخدامه تابع القراءة.

تفعيل تطبيق توكلنا

قبل البدء بذكر الخطوات الخاصة بتفعيل تطبيق توكلنا والتي يتم العمل به وفقا للإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها سمو الأمير، حيث يجب على المستخدم انه يكون لديه حسابه الخاص على منصة ابشر الالكترونية، ويقوم بعد ذلك بتحميل تطبيق توكلنا من خلال متجر جوجل بلاي

ليقوم بتسجيل بياناته الخاصة على التطبيق اسم مستخدم جديد، ليقوم بعدها بإدخال رمز التحقق الخاص به والمرسل إليه إلى رقم الهاتف الخاص به والمسجل على منصة ابشر، لتقوم بعدها بتحديد مكان الإقامة الخاصة بك على الخريطة، لتقوم بعدها بتعيين المكفولين والتابعين لك في نفس محل الإقامة.

طريقة تفعيل التطبيق بدون منصة ابشر

أما عن طريقة وخطوات تفعيل تطبيق توكلنا لمن لا يمتلك حساب خاص به على منصة ابشر الالكترونية، فتتم من خلال تسجيل الدخول على منصة ابشر وانشاء حساب مستخدم جديد، لتقوم من خلال القائمة الرئيسية باختيار حساب الأفراد، واختيار تبويب خدمات، والنقر على خدمات عامة

وإدخال البيانات العامة الخاصة بك على الحساب، وتسجيل رقم الهاتف لتقوم بعدها بملأ البيانات الخاصة بك مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف ورقم الإقامة، لتقوم بعدها بتسجيل الدخول على تطبيق توكلنا واستكمال الخطوات السابق ذكرها في الفقرة السابقة.