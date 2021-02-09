نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد دفعة فبراير من حساب مواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد دفعة شهر فبراير من برنامج حساب مواطن في المملكة العربية السعودية والتي يبحث عنه كافة المستفيدين بالمملكة العربية السعودية، ويعد حساب دعم مواطن من احد اهم برامج دعم المواطن السعودي حيث يهدف إلى المساهمة في رفع الأعباء التي تقع على عاتق المواطن السعودي المستفيد من البرنامج وذلك من خلال تقديم مبالغ مالية وذلك وفقا لشروط وقواعد يجب توافرها في الأشخاص المستفيدين من البرنامج، والتعرف على موعد صرف الدفعة الجديدة الخاصة ببرنامج حساب مواطن تابع القراءة.

موعد صرف دفعة فبراير

وفقا لما أعلنه حساب مواطن من خلال صفحته الالكترونية الرسمية أن يتم صرف مبالغ الدعم في اليوم ال10 من كل شهر ميلادي ومن المقرر أن يتم صرف مبلغ الدعم الخاص بدفعة فبراير وهى الدفعة رقم 39 في يوم الأربعاء ال10 من الشهر الجاري.

أما عن الشروط الخاصة باهلية برنامج دعم حساب مواطن والتي يتطلع إلى معرفتها مختلف المستفيدين فهي كما يلي؛

أن مبالغ دعم حساب المواطن يتم صرفها على المواطنين حاملي الجنسية السعودية فقط، ويتم صرف الدعم لمن يتجاوز عمره ال35 عام، ولا يتم صرف الدعم لمن يقوم بالحصول على أي دعم او تمويل من أي جهات أخرى، ويجب ان يكون الشخص المستفيد من المقيمين بالمملكة إقامة كاملة.

الاستعلام عن حساب مواطن

وقد تم إجراء عدد من الضوابط الجديدة الخاصة بحساب مواطن والتي تم العمل بها خلال الفترة السابقة منها أنه قد وقف التسجيل مستفيدين جدد منذ دفعة شهر مارس العام الماضي، تم تحديد ووضع حد أقصى لمبلغ الدعم المقدم من الحساب، أما عن خطوات الاستعلام عن الحساب فتتم من خلال تسجيل الدخول إلى الحساب الإلكتروني الخاص بحسابك مواطن وتسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور، وإدخال كافة البيانات المطلوبة النقر على استعلام.