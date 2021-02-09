نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط سريع.. قياس تسجيل دخول للتسجيل على الاختبارات التحصيلية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد البحث في الوقت الحالي عن رابط موقع قياس تسجيل الدخول من أجل التسجيل على الاختبارات التحصيلية في المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك بعد إعلان افتتاح التسجيل على الاختبارات من هيئة تقويم التعليم والتدريب المعنية بهذا النوع من الاختبارات، ويواجه بعض الطلبة صعوبة في تسجيل الدخول للحصول على مقعد في الاختبارات لهذا العام.

قياس تسجيل دخول الاختبار التحصيلي 2021

هذا وقد بدا التسجيل بشكل فعلي للذكور والإناث حيث بدا يوم أمس الثامن من شباط 2021، على أن يستمر في الفترة الأولى إلى الخامس عشر من مارس القادم

ستبدأ الاختبارات التحصيلية 2021 يوم السابع عشر من نيسان وستستمر لخمسة أيام حتى الحادي والعشرين من ذات الشهر

يوم السابع عشر من نيسان وستستمر لخمسة أيام حتى الحادي والعشرين من ذات الشهر بالنسبة للذكور فقد بدا التسجيل في الأول من شباط الحالي على أن يستمر حتى الخامس عشر من مارس المقبل.

كيفية التسجيل عليه الاختبارات التحصيلية برابط مباشر

نبدأ عملية التسجيل عبر موقع قياس الرسمي

التسجيل بالرقم المدني للطالب

بعدها نقوم بكتابه كلمه المرور

الضغط بعدها على لست روبوت

بعد ذلك يقوم الطالب باختيار الاختبار الذي تريده والذي ترغب بالتسجيل فيه

بعدها يقوم باختيار متابعة وبعدها اضغط على كلمه التالي

الآن قم بالتسجيل واضغط على موافقة على الشروط والأحكام

كما يمكن إنشاء حساب جديد داخل موقع قياس.

توقف موقع قياس عن العمل في بعض الأحيان فما هو الحل

في مثل هذه الأمور لا يوجد الكثير من الحلول ويمكن تفادي هذا التعليق أثناء التسجيل فيه عبر التسجيل في أوقات يكون فيها اغلب المسجلين غير نشيطين، وبمعنى آخر يمكن التسجيل ما بين الثالثة فجرا وحتى السادسة صباحا ويعتبر هذا التوقيت الأنسب للتسجيل، وبخلاف ذلك لن تتمكن من حل مشكله التعليق أثناء دخول قياس النتائج.