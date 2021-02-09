نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل منازل ثانوى بالمملكة السعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل منازل ثانوى بالمملكة السعودية 2021 تعد المرحلة الثانوية هي احد اهم مراحل التعليم التي يخوضها الطالب على مستوي سنوات الدراسة والتعليم التي يمر بها وذلك بعد الانتهاء من مرحلة التعليم المتوسطة لكونها تأهله لمرحلة التعليم الجامعي، وقد أعلنت وزارة التعليم بالمملكة باطلاق الرابط الخاص بالتسجيل في ثانوي منازل وذلك بشكل الكتروني عن بعد في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا، والتعرف على طريقة التسجيل والشروط تابع القراءة الآن.

موعد التسجيل ثانوي منازل 2021

وقد أعلنت الوزارة في المؤتمر الأخير عن قرب فتح باب التسجيل بالثانوية منازل وذلك بشكل الكتروني وقد اكدت على ضرورة اجتياز كافة الشروط التي حددتها الوزارة، أما عن الشروط التي حددتها الوزارة للقبول في ثانوي منازل هي؛

انه يقوم الطالب او الطالبة بتسجيله كأنه راسب لكونه منقطع عن التعليم، معالجة الطالب لكافة المواد والمقررات الدراسية في امتحانات الفصل بالدور الأول، تسجيل التقيد بالفترة التي يتقرر الطالب اجتيازها، لن يتم القبول للطلاب إلا بوجود اشعار نظامي خاص بهم، وكذلك لن يتم قبول الطلاب الوافدين إلا في حالات تقديم الوثائق الرسمية، يتم التسجيل للطلاب وفقا للسن المحدد من قبل الوزارة، وجوب الالتزام بما سبق ذكره من شروط.

التسجيل ثانوي منازل السعودية

أما عن طريقة التسجيل بثانوي منازل في المملكة العربية السعودية عام 2021 والتي تتم وفقا لما يلي؛

يتم تسجيل الدخول على الرابط الخاص بالتسجيل ثانوي منازل والتي أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية على الصفحة الرسمية الخاصة بها، ومن خلال الصفحة الرئيسية يقوم الطالب أو الطالبة الراغبة في التسجيل بالقيام بملأ كافة البيانات المطلوبة منه في الخانات المخصصة، مع التأكيد على صحة البيانات و تطابق الشروط.