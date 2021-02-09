نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر LINK قياس تسجيل الاختبار التحصيلي 1442 عبر رابط Qiyas عبر هيئة التقويم والقياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الاختبار التحصيلي 1442 للقبول بالجامعات تم الإعلان عنه من قبل هيئة التقويم والتدريب السعودية، وذلك للإعلان عن اختبار الإنجاز التحصيلي ويتم التسجيل إلكترونياً من خلال معيار قياس للبدء في الاختبار وفقاً للمواعيد المحددة، وينبغي الآن عل جميع الطلاب في المرحلة الثانوية سواء من الذكور والإناث البدء في تسجيل اختبار التحصيلي وإرسال طلبات التسجيل إلكترونيا، أو ورقياً، وبالتالي شهد محرك بحث جوجل عمليات بحث مكثفة من قبل الطلاب عن قياس وذلك للتعرف على كافة طرق تسجيل اختبار التحصيلي 1442 ونتابع معكم الآن كافة أخبار قياس Qiyas وتاريخ التسجيل في اختبار التحصيلي 1442 بالتفصيل.

الاختبار التحصيلي 1442

يعتبر اختبار قياس التحصيلي مجموعة من الأسئلة المتنوعة توضح خصيصاً لمرحلة ما قبل الجامعة، وهى تعمل على تحديد المعرفة واستيعاب الطلاب للمواد التي يدرسونها، وهى تختلف بحسب التخصص، مثل تخصص الرياضيات والفيزياء والكيمياء وغيره من التخصصات المختلفة، ومن هنا يتم تحديد مستوى الطالب و الطالبة عن طريق قياس القدرة المعرفية للمواد الدراسية السابقة، والتي تؤهله للالتحاق بالتخصص المنشود في مرحلة الجامعة.

متطلبات تسجيل اختبار التحصيلي 1442 عبر قياس

هناك مجموع من المتطلبات للتسجيل في اختبار التحصيلي عبر المركز الوطني للقياس وهى كما نوضحها.

أن يكون لديك حساب في المركز الوطني للقياس أو إنشاء حساب جديد.

رقم السجل المدني.

كلمة المرور.

الرمز المرئي.

حيث تعتبر هذه هى البيانات المطلوبة للبدء في تسجيل دخول قياس إلكترونياً ثم تأتي الخطوة الثانية في تسجيل اختبار التحصيلي 1442 الكترونياً من خلال الخطوات التي نستعرضها في الفقرة التالية.

رابط تسجيل التحصيلي 1442 قياس

الآن يمكنكم البدء في إجراءات تسجيل اختبار التحصيلي عبر المركز الوطني للقياس من خلال الخطوات التفصيلية التالية التي نستعرضها.

الدخول على رابط قياس وتسجيل الدخول.

الدخول على علامة (3 شرط) الموجودة بأعلى المتصفح.

اختيار المعلومات الشخصية من القائمة المنسدلة.

البحث عن المؤهل الدراسي في اسفل الصفحة.

تحويل المؤهل الدراسي من ثاني ثانوي الى ثالث ثانوي.

ثم تعديل.

ثم اختيار الاختبارات المتاحة للتسجيل من القائمة الرئيسية.

ثم اختيار آلية الاختبار (ورقي – محوسب).

اختيار نوع الاختبار.

ثم التحصيل الدراسي.

ثم اختيار الاختبار التحصيلي.

ثم تحديد العنوان الذي تريد الاختبار به هل هو خارج المملكة أم داخلها.

ثم تحديد الموعد.

ويوضح الفيديو التالي طريقة تحميل الاختبار التحصيلي عن بعد وشرح بالتفصيل تسهيلاً على الطلاب من خريجي وخريجات الثانوية العامة.