مواعيد تسجيل التحصيلي 1442

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الطلاب والطالبات الملتحقين بالصف الثالث الثانوي عن موعد تسجيل التحصيلي 1442-2021 لذلك قمنا في هذا المقال بـ ألإجابة علب كل التساؤلات التي تدور حول الامتحان التحصيلي لعام 1442، وموعد الاختبار التحصيلي للصف الثالث الثانوي بدأ يوم الثامن من شهر نوفمبر، ويكون التسجيل به من يوم الثامن من شهر نوفمبر إلي 1 من شهر مارس هذه تكون الفترة الأولي بينما الفترة الثاني سوف تبدأ من الثامن من نوفمبر والي الثاني من شهر أبريل.

البنين 19-6-1442 البنات 26-6-1442

لا توجد اختبارات متاحة تتناسب مع مؤهلاتك القدرة المعرفية

في حال ظهور هذه الرسالة (لا توجد اختبارات متاحة تتناسب مع مؤهلاتك القدرة المعرفية) إليك عند أختيار أختبار ماذا ستفعل، بالتأكيد سوف أخبرك ماذا تفعل إذا وجدت هذه الرسالة، يجب عليك تحديث بياناتك الخاصة بك علي الموقع الرسمي الخاص بهم، مع العلم إن الاختبارات المحسوبة ليس ألان بينما الاختبارات الجارية ألان هي اختبارات التحصيلي.

تنبيه من هيئة تقويم التعليم

نبهت هيئة تقويم التعليم في المملكة العربية السعودية علي أن يجب علي جميع الطالبات والطلاب تحديث بياناتهم حتي يتمكنوا في الحصول علي تسجيل التحصيلي ، ومن الجدير بالذكر أن اهم هذه المعلومات هي تغير الصف من الثاني الثانوي إلي الصف الثالث الثانوي.

نتمنى أن نكون قد قدمنا حل لبعض المشكلات التي يواجهونها طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي في المملكة العربية السعودية و نتمنى لهم النجاح والتوفيق في المسيرة التعليمية، إذا كان لديكم أي استفسارات بخصوص التحصيلي لا تتردد في ترك تعليق لنا.