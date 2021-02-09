- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد تسجيل التحصيلي 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الطلاب والطالبات الملتحقين بالصف الثالث الثانوي عن موعد تسجيل التحصيلي 1442-2021 لذلك قمنا في هذا المقال بـ ألإجابة علب كل التساؤلات التي تدور حول الامتحان التحصيلي لعام 1442، وموعد الاختبار التحصيلي للصف الثالث الثانوي بدأ يوم الثامن من شهر نوفمبر، ويكون التسجيل به من يوم الثامن من شهر نوفمبر إلي 1 من شهر مارس هذه تكون الفترة الأولي بينما الفترة الثاني سوف تبدأ من الثامن من نوفمبر والي الثاني من شهر أبريل.
- تقوم بتسجيل الدخول علي الموقع الرسمي التسجيل في تحصيلي
- بعد الدخول علي الموقع تقوم بـ أختيار نوع الاختبار المطلوب
- بعد ذالك تقوم بـ أختيار مكان الاختبار
- سوف يتم ظهور الاختبار بعد تحديدك إلي مكان الاختبار
|البنين
|19-6-1442
|البنات
|26-6-1442
لا توجد اختبارات متاحة تتناسب مع مؤهلاتك القدرة المعرفية
في حال ظهور هذه الرسالة (لا توجد اختبارات متاحة تتناسب مع مؤهلاتك القدرة المعرفية) إليك عند أختيار أختبار ماذا ستفعل، بالتأكيد سوف أخبرك ماذا تفعل إذا وجدت هذه الرسالة، يجب عليك تحديث بياناتك الخاصة بك علي الموقع الرسمي الخاص بهم، مع العلم إن الاختبارات المحسوبة ليس ألان بينما الاختبارات الجارية ألان هي اختبارات التحصيلي.
تنبيه من هيئة تقويم التعليم
نبهت هيئة تقويم التعليم في المملكة العربية السعودية علي أن يجب علي جميع الطالبات والطلاب تحديث بياناتهم حتي يتمكنوا في الحصول علي تسجيل التحصيلي ، ومن الجدير بالذكر أن اهم هذه المعلومات هي تغير الصف من الثاني الثانوي إلي الصف الثالث الثانوي.
نتمنى أن نكون قد قدمنا حل لبعض المشكلات التي يواجهونها طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي في المملكة العربية السعودية و نتمنى لهم النجاح والتوفيق في المسيرة التعليمية، إذا كان لديكم أي استفسارات بخصوص التحصيلي لا تتردد في ترك تعليق لنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد تسجيل التحصيلي 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.