طبيب سعودي يشارك بتأليف أطلس الأمراض الجلدية والتجميل

هناي بنت عبدالله – الدمام

ساهم استشاري الأمراض الجلدية والتجميل السعودي الدكتور سعد بن سامي الصقير كمؤلف علمي مشارك في أحدث الكتب الطبية التي تم إصدارها مؤخرًا بإسم “أطلس الأمراض الجلدية والتجميل” والذي يعد أحد أهم المراجع الطبية العالمية حيث يهدف الأطلس الذي نشرته دار “سبرنجر” المرموقة لمساعدة أطباء الأمراض الجلدية والمتدربين والمقيمين من خلال تلخيص المعلومات الطبية المتعلقة بالحالات الجلدية والتجميلية.

وكانت هيئة التحرير عرضت على د. الصقير تأليف أحد فصول المجلد الذي يشمل 58 فصلاً متخصصاً، وذلك نظير تميزه العلمي أثناء مشاركته كمُحاضر علمي في مؤتمرات الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية والأكاديمية الأمريكية لطب التجميل.

من جانبه، أوضح الدكتور سعد الصقير أن مشاركته تمت على مدى ثلاث سنوات وتمحورت في فصول الإجراءات التجميلية غير الجراحية ومقاومة الشيخوخة حيث قام بتأليف الأقسام المتعلقة بالبوتوكس وإبرالتعبئة (الفيلر) والتقشير والليزر وبلازما الشعر والجسم بالإضافة لإذابة الدهون وشد الجسم. مشيراً أن محتوى الكتاب أصبح متوفرًا الآن على موقع “سبرنجر لينك” المخصص للباحثين والمتدربين بصيغة رقمية تفاعلية وسيتم نشر الكتاب في المكتبات العلمية قريبًا.

وتلقى د. الصقير عدد من خطابات التهنئة من عدد من رؤساء الجمعيات الجلدية والتجميلية أعربوا فيه عن تقديرهم لإسهاماته وجهوده في المشاركة في تأليف “أطلس الأمراض الجلدية والتجميل” الذي يعد مصدراً مهماً للمختصين في هذا المجال على مستوى العالم، معبرين عن إعجابهم بطبيعة المحتوى الذي قدمه والذي يعكس المستوى الاستثنائي لطب التجميل في المملكة.