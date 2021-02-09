من القطيف.. بعد فوزهن بمسابقة النادي.. الجيراني والشعبان والدولة يخرجن من المنطقة 45 إلى القسم G

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف

استحوذت التوستماسترز إيمان الجيراني على المركز الأول للخطب المُعدة والارتجال، في المسابقة الخطابية السنوية لعام ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ للمنطقة ٤٥، والتي حملت شعار “بوح الكلمات”، وحصدت المركز الأول في خطب التقييم التوستماسترز فاطمة الدولة، ونالت التوستماسترز زينب الشعبان المركز الأول في الخطب الفكاهية.

وفازت “الجيراني” بالمركز الأول نظير تقديم خطبتها “البخت”، بعدها التوستماسترز حميدة بن درويش بالمركز الثاني عن خطبة “لا زال هناك متسع”، تلاها المركز الثالث من نصيب التوستماسترز زينب الخاتم عن خطبة “لأنك لست عاديًا”.

كما حصدت “الجيراني” الفوز بالمركز الأول في خطب الارتجال، وبعدها تتابعًا التوستماسترز قباء نور الدين بالمركز الثاني، والتوستماسترز حميدة بن درويش بالمركز الثالث، وذلك بعد إجابتهن جميعًا عن سؤال: “نظرتِ لماضيك ووجدت أفكارك تغيرت، فماذا يعني لكِ هذا؟”، من عريفة خطب الارتجال التوستماسترز نصرة القفاص.

وفازت التوستماسترز فاطمة الدولة بالمركز الأول في خطب التقييم، ثم التوستماسترز زينب الخاتم بالمركز الثاني، وبعدهما المركز الثالث للتوستماسترز حميدة بن درويش، وجاء فوزهن نظير تقييمهن خطبة الهدف “نقطة البداية” للتوستماسترز منى آدم من نادي المملكة العربي في البحرين.

ومنحت خطبة “خلك بالبيت” الفكاهية الفوز بالمركز الأول للتوستماسترز زينب الشعبان، بعدها المركز الثاني كان للتوستماسترز وفاء الغريافي عن خطبة “رخصة” الفكاهية كذلك.

وجاء فوز الخطيبات في المسابقة بعد منافسة قوية بين ١٦ خطيبةً من أربعة أندية توستماسترز في محافظة القطيف هي؛ نادي كيتوس بالقطيف، ورسالة بتاروت، وميسان بالتوبي، وتألق بالقديح، جمعن في خطبهن فنيات وشروط الإلقاء والتواصل مع الجمهور، حيث منحهن هذا الفوز التأهل إلى خوض مسابقة القسم G التابع للقطاع ٧٩.

ونظمت المسابقة بقيادة رئيس المنطقة ٤٥ التوستماسترز فاطمة الفريد، يوم الجمعة ٥ فبراير ٢٠٢١م، على منصة zoom الافتراضية، مع تقلد التوستماسترز حليمة بن درويش منصب كبيرة المحكمين، والتوستماسترز زينب القلاف مهمة كبيرة أمناء المراسم.

وقاد تقديم فقرات المسابقة ثلاث عريفات من عضوات أندية التوستماسترز هن؛ التوستماسترز وفاء الخباز، عريف مسابقة الخطب المُعدة والفكاهية، والتوستماسترز نصرة القفاص، عريف مسابقة الخطب الارتجالية، والتوستماسترز رؤى أمان عريف مسابقة خطب التقييم.

واستهلت المسابقة بتلاوة مباركة بصوت القارئة زينب الشعبان، بعدها افتتحت كبير أمناء المراسيم التوستماسترز زينب القلاف المسابقة بالترحيب بالجميع، مع التعريف بمنظمة التوستماسترز العالمية وسرد القوانين الخاصة المعمول بها في مسابقات بالمناطق التابعة لمنظمة التوستماسترز، بعدها سلمت المنصة إلى رئيس القسم G هيفاء الصالح.

وتوقعت “الصالح” نجاح المسابقة بتميز أداء العضوات، مع شدة التنافس فيما بينهن، معلنةً أن الفائز الأول والثاني في المسابقة يحق له التأهل وخوض مسابقة القسم G والمقرر انعقادها في ٢٦ مارس ٢٠٢١، وتستمر المسابقات على منصة zoom بسبب تداعيات الجائحة.

من جانبها، رحبت رئيس المسابقة والمنطقة ٤٥ فاطمة الفريد بالحضور، مثمنةً الدور المبذول من جميع المشاركات في الأدوار القيادية والتواصل، متمنيةً أن تكون كلمات الخطيبات سطور نحو الشغف الذي يقوده الإبداع.

وتم خِتام المسابقة بإعلان النتائج من رئيس المسابقة والمنطقة فاطمة الفريد، مع تقديم الشكر لجميع المشاركات في المسابقة.