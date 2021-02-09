بالتعاون مع مركز طاقات النسائي تقنية البنات بالأحساء تنفذ برنامج (اخلاقيات العمل) عن بعد

علي بن زيد – الأحساء
نفذت الكلية التقنية للبنات بالأحساء ممثلة بمكتب التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي برنامج اخلاقيات العمل عن بُعد لخريجات الكلية والمتدربات المقبلات على التخرج وذلك مساء يوم الأثنين الموافق 26/06/1442هـ من خلال منصة البلاك بورد، بهدف التعريف بالقيم التي تتمحور حول أهمية العمل وانعكاس هذه القيم على الرغبة بالعمل والإصرار على الإنجاز.
هذا وقد بدأ البرنامج بكلمة منسقة التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي الأستاذة هدى النعيم والتي هنأت الخريجات والمتدربات المقبلات على التخرج انهاؤهن فترة تدريبهن مؤكدة ضرورة التواصل مع إدارة التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي للمتابعة في برامجهن الوظيفية.
كما استعرضت ممثلة مركز طاقات الأستاذة معارج العنبر خلال البرنامج المهارات المكتسبة اثناء الالتحاق بسوق العمل، اخلاقيات العمل التي تساعد على الحصول على الوظيفة وتحقيق استمراريتها وأسس نجاحها، اختتمت بأثر اخلاقيات العمل على إنتاجية الموظفين والمنشأة.
من جانية أوضحت النعيم أن البرنامج الذي استهدف 300 خريجة ومقبلة على التخرج ساهم في ابراز أهمية المنظومة الوطنية والأخلاقية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء المهني استعداداً للدخول لسوق العمل.
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