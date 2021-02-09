نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول منصه مدرستي schools.madrasati للطلاب في السعودية الفصل الدراسي الثاني 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول منصه مدرستي يعتبر من أكثر الأشياء بحثاً من الطلاب في المملكة العربية السعودية، في جميع المراحل التعليمية، حيث كانت وزارة التعليم قد أعلنت استمرار الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442، بنظام التعليم عن عبر المنصات التعليمية الالكترونية، وعلي رأسهم منصة مدرستي، وذلك لمدة عشرة أسابيع، والهدف من ذلك اتخاذ جميع الاجراءات الحترازية، التي تحمي الطلاب والمعلمات، من أى عدوي بفيروس كورونا، وقد نجحت وزارة التعليم باستكمال الدراسة في النصف الأول من العام الدراسي، واستطاع المعلمين التواصل مع طلابهم في جميع المحافظات السعودية.

منصة مدرستي

تهدف منصة مدرستي الي ايجاد بيئة تعليمية الكترونية تواكب أحداث العصر، ليتفاعل فيها المعلمون والمعلمات، مع الطلاب في جو تعليمي رائع، وتحتوي منصة مدرستي علي المقررات التعليمية لكل مراحل التعليم الموجودة بالسعودية، وبها أكثر من مائة الف من الأسئلة محكم، بالاضافة الي تواجد أكثر من أربعين ألف من المحتويات الالكترزنية التعليمية.

تحديث منصة مدرستي الفصل الدراسي الثاني

نجحت منصة مدرستي علي مدار الشهور الماضية خلال الفصل الدراسي الأول في توصيل المناهج التعليمية لجميع الطلاب بمختلف الطرق، كما تمت الامتحانات الكترونياً دون حدوث أى مشكلات، وستستمر وزارة التعليم في المملكة في تحديث منصة مدرستي واضافة العديد من الخدمات الإلكترونية في الفصل الدراسي الثاني لتواكب الأساليب اللحديثة في التعليم علي مستوي العالم.

تسجيل دخول الطلاب منصة مدرستي عبر توكلنا

سنوضح لكم عبر هذه الخطوات طريقة تسجيل دخول الي منصة مدرستي، عبر برنامج والتي سيسهل للطلاب الحصول علي دروسهم، وتحميل فيديوهات و كتب وستكون طريقة الدخول للمنصة التعليمية على النحو التالي: