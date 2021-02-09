بلادي – الرياض :
كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل، خالد الزامل، سبب اعتراض شركة الزامل للصناعة على مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل لها بسداد مبلغ 229 مليون ريال.
وقال الزامل في لقائه مع برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن المبلغ عبارة عن فروقات سابقة عن عامي 2017 و2018، وأن سبب الاعتراض هو عدم واقعية الرقم المطلوب سداده.
وأوضح أنهم تواصلوا مع الهيئة وأوضحوا لها الأمر ويتوقعون أن ينجح اعتراضهم، مبيناً أن المشكلة كانت عند أكثر من شركة وليست عند الزامل للصناعة فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الزامل” يكشف سبب اعتراض شركته على مطالبة “الزكاة والدخل” بسداد 229 مليون ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.