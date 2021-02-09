“الأرصاد”: تنبيهات بأمطار رعدية في عدة مناطق.. وسحب رعدية وأتربة مثارة بأخرى

بلادي – الرياض :
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات بأمطار رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية على عدة مناطق، وسحب رعدية ممطرة بأخرى.
وقال المركز إن عدداً من المدن بمناطق جازان وعسير ستشهد أمطاراً رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة ستبدأ عند الساعة 11 صباحاً وتستمر حتى الثامنة مساء.
وأوضح أن بعض المدن بمناطق مكة المكرمة والباحة ستشهد سحباً رعدية ممطرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، لافتاً إلى أن الحالة ستبدأ في مكة عند الساعة 12 ظهراً، وفي الباحة 11 صباحاً، وستستمر حتى الثامنة مساء.
وأبان أن عدداً من المدن بمناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والشرقية ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة ممطرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، مشيرا إلى أن الحالة ستستمر حتى الخامسة مساء.
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