بعد رحيل زوجته مؤخراً.. نفي أنباء عن وفاة مؤذن الحرم الشيخ “حضراوي”

بلادي – الرياض :
أكد الباحث في التاريخ حسام مكاوي، أن مؤذن المسجد الحرام الشيخ فاروق عبدالرحمن حضراوي؛ بخير ويتماثل للشفاء.
ونفى مكاوي وهو زوج ابنة حضراوي، صحة الأنباء المتداولة عن وفاته، مبيناً أنه كان في زيارة الشيخ أمس (الإثنين) بمنزله، وأنه يتماثل للشفاء، سائلاً المولى عز وجل أن يمد في عمره.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة الشيخ نتيجة وعكة صحية أدخلته أحد المستشفيات بمكة المكرمة.
يذكر أن زوجة الشيخ حضراوي، توفيت الأسبوع الماضي، وتمّ تشييع جثمانها ودفنها في مقابر شهداء الحرم.
وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، قد اطمأن في يناير الماضي على الحالة الصحية للشيخ فاروق حضراوي، الذي كان يرقد حينها في أحد مستشفيات مكة.
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