الفالح والربيعة يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سويسرية لتعزيز الرعاية الصحية

بلادي – الرياض :

شهد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات السويسرية المتخصصة، وذلك بهدف دعم وتعزيز البيئة الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة في المملكة.

وقال الفالح عقب التوقيع أمس (الإثنين) إن قطاع صناعات التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة يعد أحد أهم القطاعات التي تحفل بالفرص الاستثمارية والكبيرة في المملكة، مبيناً أن هذه الصناعة ستؤدي دوراً محورياً في الدفع نحو التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة.

وأكد حرص وزارته على تطوير وتجهيز الفرص الاستثمارية ودعم المستثمرين في هذا القطاع وغيره من القطاعات الحيوية، وتمكين قطاعات المستقبل من خلال إطلاق التشريعات لتعزيز جذب الاستثمارات لهذه القطاعات الوليدة.

وبحسب مذكرة التفاهم، ستقوم وزارة الاستثمار بالتعاون مع الشركة السويسرية بتمكين قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة من النمو وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتوطين المعرفة والخبرات، وتطوير الأنظمة والسياسات وتعزيز الحصول على خدمات الرعاية الصحية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.