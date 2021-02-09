متحدث “الصحة” يوضح متى يكون لقاح “كورونا” إلزامياً

بلادي – الرياض :

أجاب المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن سؤال بشأن مدى إلزامية أفراد المجتمع بالتطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا يوماً ما.

وقال العبدالعالي خلال لقائه ببرنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، إن اللقاحات ضد فيروس كورونا متاحة للجميع بالمجان دون وجود إلزامية فيها، مشيراً إلى أنه حتى هذه المرحلة لا توجد إلزامية في التطعيم باللقاح لأي فئة من الفئات.

وأوضح أن الأمر المفصلي في تجاوز الجائحة ليس التطعيم باللقاح، وإنما يكون بالتقيد بالإجراءات الاحترازية من قبل أفراد المجتمع حتى نصل إلى نسبة أمان ومناعة جماعية كافية للسيطرة على الفيروس.