لأضراره على البيئة والغطاء النباتي .. أمير عسير يوجه بإيقاف تنفيذ توسعة طريق سياحي في بللسمر

بلادي – الرياض :

وجه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بإيقاف تنفيذ توسعة طريق سياحي في بلّسمر؛ لما يسببه من أضرار للبيئة والغطاء النباتي.

وذكرت إمارة عسير أن وزارة البيئة والمياه والزراعة سبق لها أن اعترضت على تنفيذ توسعة طريق الجاضع السياحي في بلّسمر شمال مدينة أبها، كما تبين أن مركز وبلدية بلّسمر أعدَّا محضراً مشتركاً بإيقاف التنفيذ لوجود عوائق، وعدم موافقة الجهة ذات العلاقة على المشروع.

وأكدت الإمارة أنه تم منع تسليم المقاول مشروع التوسعة، كما تم مخاطبتها بطلب إيقاف المشروع لمدة 4 أشهر، بالإضافة لمخاطبة المجلس البلدي بنقل كميات المشروع حسب ما يراه المجلس، كما تم تكريم رئيس المركز ورئيس البلدية.