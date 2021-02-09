بلادي – الرياض :
وجه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بإيقاف تنفيذ توسعة طريق سياحي في بلّسمر؛ لما يسببه من أضرار للبيئة والغطاء النباتي.
وذكرت إمارة عسير أن وزارة البيئة والمياه والزراعة سبق لها أن اعترضت على تنفيذ توسعة طريق الجاضع السياحي في بلّسمر شمال مدينة أبها، كما تبين أن مركز وبلدية بلّسمر أعدَّا محضراً مشتركاً بإيقاف التنفيذ لوجود عوائق، وعدم موافقة الجهة ذات العلاقة على المشروع.
وأكدت الإمارة أنه تم منع تسليم المقاول مشروع التوسعة، كما تم مخاطبتها بطلب إيقاف المشروع لمدة 4 أشهر، بالإضافة لمخاطبة المجلس البلدي بنقل كميات المشروع حسب ما يراه المجلس، كما تم تكريم رئيس المركز ورئيس البلدية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأضراره على البيئة والغطاء النباتي .. أمير عسير يوجه بإيقاف تنفيذ توسعة طريق سياحي في بللسمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.