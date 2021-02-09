وفاة المذيع والمخرج “عبدالرحمن يغمور” عن عمر يناهز 85 عاماً

بلادي – الرياض :
توفي فجر اليوم (الثلاثاء)، المذيع والمخرج السعودي عبدالرحمن محمود يغمور، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض.
ونعى فراس يغمور نجل المخرج الراحل؛ والده، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، سائلاً المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته.
ويعد الراحل من أقدم المذيعين السعوديين، وهو من مواليد 1936، وبدأ العمل الفني 1956، وعمل في إذاعة جدة، وقدم عديدا من البرامج التليفزيونية والإذاعية، كما عمل مديراً للقناة السعودية الأولى.
وارتبط يغمور في ذاكرة المشاهدين ببرامج مثل “يوم جديد” و”بك نستعين”، وكذلك بتقديم نشرات الأخبار الرئيسية، والإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان وعيد الفطر.
بدورها نعت وزارة الإعلام، الإعلامي يغمور، مؤكدةً أنه حظي بمسيرة إعلامية حافلة بالعمل والنجاح.
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