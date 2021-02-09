ماذا أفعل في حال عدم ظهور أحد التابعين في خدمة الوضع الصحي بـ”توكلنا”؟ التطبيق يوضح

بلادي – الرياض :

أوضح تطبيق توكلنا الخطوات الواجب اتباعها إذا لم يظهر أحد التابعين للمستفيد في خدمة الوضع الصحي، حيث شدد على ضرورة الدخول في التطبيق ثم الضغط على خدمات واختيار خدمة “أفراد الأسرة والمكفولين”.

وأضاف أن الخطوات التالية تتمثل في الضغط على اسم التابع لتتم إضافته إلى أفراد السكن، بعدها يتم الضغط على “حفظ” ثم التوجه إلى بطاقة الوضع الصحي.

وأكد التطبيق أنه بعد هذه الخطوات سيظهر التابع، ومن ثم يمكن للمستفيد استعراض بطاقة الوضع الصحي الخاصة به.