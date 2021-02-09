بلادي – الرياض :
أوضح تطبيق توكلنا الخطوات الواجب اتباعها إذا لم يظهر أحد التابعين للمستفيد في خدمة الوضع الصحي، حيث شدد على ضرورة الدخول في التطبيق ثم الضغط على خدمات واختيار خدمة “أفراد الأسرة والمكفولين”.
وأضاف أن الخطوات التالية تتمثل في الضغط على اسم التابع لتتم إضافته إلى أفراد السكن، بعدها يتم الضغط على “حفظ” ثم التوجه إلى بطاقة الوضع الصحي.
وأكد التطبيق أنه بعد هذه الخطوات سيظهر التابع، ومن ثم يمكن للمستفيد استعراض بطاقة الوضع الصحي الخاصة به.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماذا أفعل في حال عدم ظهور أحد التابعين في خدمة الوضع الصحي بـ”توكلنا”؟ التطبيق يوضح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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