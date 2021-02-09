“إسراء عسيري” رئيسًا للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

بلادي – الرياض :

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، برئاسة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، قراراً بتكليف إسراء منصور عسيري رئيساً تنفيذياً للهيئة، وذلك خلال جلسة مجلس الإدارة التي عقدت أمس الأول (الأحد).

وقد استطاعت “عسيري” خلال الفترة الماضية أثناء تكليفها برئاسة اللجنة التنفيذية بالهيئة، أن تقدم عملاً مهنياً متميزاً، وأعادت تنظيم قطاعات الهيئة وأعمالها، كما ساهمت بإعداد الخطط والتوجهات المستقبلية، إضافةً لإدارتها المكتب التنفيذي لوزير الإعلام المكلف، والذي أشرفت على تأسيسه وإدارته منذ إطلاقه.

وإسراء عسيري حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال وزمالة معهد ماكين للقيادة التنفيذية، ولديها خبرة تقارب الـ18 عاماً في مجالات تقنية المعلومات وريادة الأعمال، وعملت سابقاً في عدة مناصب في جهات مختلفة، حيث تقلدت مناصب قيادية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، والصندوق الصناعي، وبنك ساب، كما عملت في منظمة وندروومان التقنية ومعهد ماكين في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أسست عددًا من الشركات، من أهمها “إي تري” للحلول الرقمية، إحدى الشركات التي ترعاها إنديفور العالمية في المملكة.

ومثّلت عسيري المملكة في عدد من اللجان المهمة، ومنها تحالف رواد الأعمال G20 لأربع دورات، وهي عضو مؤسس في شبكة المهنيات السعوديات.