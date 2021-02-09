نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل التقسيط بدون كفيل وبدون تحويل الراتب للسعودي والمقيم من تسهيل للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل التقسيط بدون كفيل وبدون تحويل الراتب أحد الحلول المصرفية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات المالية والتي تعرف بإسم شركة تسهيل للتمويل وذلك للأفراد داخل المملكة العربية السعودية من كافة الجنسيات سواء كان مواطن سعودي أو مواطن مقيم كما توفر الشركة المنتج بهامش ربح ثابت وخيارات للسداد متنوعة تناسب جميع الإلتزامات المالية للمتقدم، وتعتبر الشركة المتحدة للخدمات المالية من أوائل الشركات الرائدة في مجال التمويل والتي أدركت أهمية توفير منتجات تمويلية مصممة بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة والتي من شأنها تلبية جميع الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد من السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند حصوله على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل داخل المملكة العربية السعودية كما سوف نوضح لك عزيزي القارئ الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على تمويل شركة تسهيل بدون تحويل الراتب ورابط التقديم على التمويل.

تمويل التقسيط بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من تسهيل للتمويل

تقدم الشركة المتحدة للخدمات المالية تمويل التقسيط بدون كفيل وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للمتقدم وذلك بمبالغ مالية كبيرة تلبي جميع الاحتياجات المالية والشرائية للسعودي والمقيم وبهامش ربح ثابت خلال مدة التمويل ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال مزايا التمويل الشخصي التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند حصوله على المنتج من شركة تسهيل للتمويل داخل المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي مصمم بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. تقدم شركة تسهيل للتمويل موافقة فورية أونلاين على طلب التمويل. قرض شخصي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. منتج تمويلي لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهرى للمتقدم. تتيح شركة تسهيل للتمويل التمويل للسعوديين والمقيمين أيضاََ. جراءات فورية وسريعة لتنفيذ طلب الحصول على التمويل الشخصي. خيارات للسداد عديدة تبدأ من 36 شهر وتصل حتى 60 شهر. توفر الشركة التمويل بمبالغ مالية تبدأ من 15 ألف ريال سعودي وتصل حتى 100 ألف ريال سعودي. يتميز تمويل شركة تسهيل للتمويل بهامش ربح ثابت خلال مدة التمويل.

شروط الحصول تمويل تسهيل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

يشترط أن يكون المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. يجب أن تكون جهة العمل الخاصة بالمتقدم معتمدة لدي شركة تسهيل للتمويل. إذا كان عمر المتقدم من 21 سنة وحتي 25 سنة فيشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 12 ألف ريال سعودي. أما إذا كان عمر المتقدم من 25 سنة وحتي 60 سنة فيشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 5000 ريال سعودي. مدة الخدمة في العمل يشترط ألا تقل عن ثلاثة أشهر للمتقدم السعودي. للمتقدم المقيم فيشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن سنة واحدة.

رابط التقديم والمستندات المطلوبة

يمكن لمن يرغب في الاستفادة تمويل التقسيط بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة المتحدة للخدمات المالية وممن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها الشركة التقديم من خلال الدخول رابط التمويل الشخصي لدي شركة تسهيل وتعبئة نموذج طلب التمويل بالبيانات الشخصية الخاصة بالعميل، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح في هذا المقال الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل أو تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل داخل المملكة العربية السعودية.