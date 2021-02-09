نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل منصة مدرستي التعليمية 1442 عبر رابط شغال لتعلم عن بعُد برقم الهوية لطلاب جميع المراحل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الدخول منصة مدرستي بإمكانك الطلاب التسجيل به الآن ويستفيد بقدر الإمكان بما يحمله الموقع من إمكانيات متاحة في منصة مدرستي، من خلال تعاون الطالب وولي الأمر مع المعلم والتفاعل معاً بشكل مستمر، وقد تم تعين الطلاب بالتعلم عن بعد من المنزل، لأنها تحتوي على قنوات متنوعة خاصة بالتعلم لكافة المراحل التعليمية، إلى جانب معلمين بدرجة امتياز يستكملون سير الخطة التعليمية للطلاب والطالبات، كما أنها توفر همزة وصل تربط بين المعلم وولي الأمر للتعرف على ما يوجه الطالب من مشاكل في الفهم أو صعوبة في المنهج، كما أنها تتابع معهم مستوى الأبناء بشكل مستمر.

رابط الدخول منصة مدرستي

يبحث فئة كبيرة من الطلاب وكذلك أولياء الأمور في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية عن الرابط الخاص بالمنصة، بعد أن تم تحديثها بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني من أجل استقبال الشروحات للمواد التعليمية التي تتعلق بالمراحل الدراسية، كما أنهم يتمكنون من تسجيل الحضور اليومي للحصص الدراسية التي يتم بثها أون لاين عبر الموقع وتتيح للطالب الإجابة على الواجبات وإرسالها للمنصة لكي يقوم بمراجعتها المعلمين، لكي يستغنى عن الذهاب للمدارس بظل إجراءات منع ذهاب الطلاب للمدارس بسبب فيرس كورونا المستجد، ويحصل على كل ما يكون بحاجة له من دروس مدرسية بكل بساطة.

طرق التسجيل في منصة مدرستي التعليمية

بإمكانك الآن الانضمام لأكبر منظومة تعليمية في المملكة العربية السعودية منصة مدرستي والتمتع بمزياها المتنوعة من خلال اتباع الآتي: