نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل madrasati.sa منصة مدرستي التعليمية 1442 للدخول على التعليم عن بعُد لطلاب كافة المراحل التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة مدرستي التي تحمل الكثير من المميزات للمنصة التي أطلقتها الوزارة التعليمية السعودية، وتفعيلها بالآونة الأخيرة، حيث أنها تهتم أن تساعد الطلب بشتى الطرق من أجل استكمال الدراسة دون توقف، وتمكنت من أن توفر لها العديد من الوسائل حتى تساعدهم في تحقيق ذلك دون عناء أو مواجهة أي صعوبات، بعد أن تم تطويرها حتى تتوافق مع كل من يبادر باستخدامها، وقد تم العمل على تطويرها حتى تكون متكاملة بجميع الأدوات التعليمية التي يحتاجها الطلاب وأيضاً الكوادر التعليمية من معلمين وإدرايين.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي

تهتم منصة مدرستي في أن توفر للطالب فيديوهات متنوعة تهتم بشرح مبسط للمناهج الدراسية التي توجد لدى الطلاب، ولجميع المراحل التعليمية المتنوعة، حتى أن تساعدهم في إدراك المعلومات بكل سهولة، وعلى أن يتم تعويضهم بمنع ذهابهم للمدارس أو مراكز الدروس الخصوصية، ويتمكنوا من الاستفادة بالمعلومات المتاحة بها، وتقوم منصة مدرستي بشكل يومي التي تمكن الطالب أن يستفيد من ما يوجد بها من معلومات خلال اليوم، عند القيام بتسجيل الدخول يتمكن من التصفح بها من أجل التعرف على الخدمات المتاحة في الموقع والاستفادو منها بالعام الدراسي، وعن طريق منصة مدرستي يستطيع الطالب مع المعلمين القيام بطرح بعض الأسئلة وما يقف بيده بالمنهج الدراسي.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي