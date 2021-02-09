نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط قياس qiyas.sa التسجيل في اختبارات قياس التحصيلية ومواعيد المرحلتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في اختبارات قياس التحصيلية أصبح متاح من خلال الإنترنت من أجل التسهيل على جميع المتقدمين، وقد أتاح مركز قياس للطلاب في المملكة العربية السعودية مواعيد اختبار التحصيلي 1442 وأشار أن قياس تسجيل تحصيلي في الاختبارات من أهم الخطوات التي ينبغي أن تُتبع لكل من يرغب في التقديم في الجامعات السعودية، وسوف نتعرف على طرق تسجيل قياس بالتفصيل.

التسجيل في اختبارات قياس التحصيلية

على طلاب الثانوية العامة ممن يرغبون في التسجيل في قياس اختبار تحصيلي اتباع الخطوات التالية:

أولًا ينبغي العلم أن التسجيل سيكون من خلال رقم السجل المدني.

ستقوم بالدخول إلى رابط بوابة قياس الإلكترونية وتقوم بكتابته ثم كتابة رقم المرور.

عليك أن تقوم بكتابة رقم التحقق، ثم تسجيل الدخول، ومنها نختار الملف الشخصي من الصفحة الرئيسية.

يليها رفع الصورة الشخصية، وتسجيل البيانات الصحيحة أو التعديل عليها، ثم النقر على تبويب إرسال عقب التأكد من أن جميع البيانات صحيحة.

مواعيد اختبار التحصيلي 1442 قياس تسجيل

عقب تحديث البيانات الشخصية من خلال موقع قياس الإلكتروني عبر البريد الإلكتروني، وعندما يمكن اختيار مواعيد عقد الامتحانات ونوع الاختبار، حيث أن هناك نوعين من الاختبارات، منها المحوسب، ومنها إجراءه ورقيًا، ويمكن إجراء الاختبارات التحصيلية في الأوقات التالية:

المرحلة الأولى للطلاب الإناث، تبدأ من الثامن من شهر فبراير الجاري، وتنتهي في 25 من شهر أبريل المقبل، على أن تبدأ المرحلة الثانية من 8 فبراير وحتى 15 من شهر مارس.

الذكور تبدأ اختباراتهم من الأول من شهر فبراير الجاري، وتنتهي في 25 من شهر أبريل المقبل، على أن تبدأ المرحلة الثانية من 1 فبراير وحتى 15 من شهر مارس المقبل.

هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبارات قياس

والجدير بالذكر أن كافة الاختبارات التي تقوم بتدشينها هيئة تقويم التعليم والتدريب تخضع إلى المعايير التعليمية الممنهجة، والتي تتسم بالدقة، كما تمر الاختبارات بمراحل عدة، تتمثل في المراحل النظرية والعملية، وهناك لجنة للتحكيم والبت في صحتها، وتجربتها أيضًا.

وعند التسجيل في اختبارات قياس التحصيلية يمكن التأكد من ذلك، وعلى من يرغب في المزيد من المعلومات أن يتواصل مع المركز الوطني للقياس والتقويم على رقم: 920033555.