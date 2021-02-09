نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين اليوم بالسعودية فبراير 2021 من أرامكو وتوقعات الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين اليوم وتوقعات ما سيتم من الإعلان عنه فيما يخص أسعار شهر فبراير لعام 2021 حيث شهدت أسعار البنزين علي مدار الخمسة شهور الماضية ثبات نسبي ملحوظ في الأسعار وكانت الأسعار الخاصة في تسعيرة البنزين لشهر يناير الماضي كانت تحركات طفيفه في السعر بارتفاع بسيط جداً وأتت الزيادة بسبب التحرك العالمي في الأسعار وبناءً عليه يتم تسعير الوقود من أرامكو حسب ما يتم في الأسعار علي المستوي العالمي سواء في زيادة أو في أنخفاض وشركة ارامكو البنزين في وقت سابق أعلنت أنه سوف يتم الإعلان عن أسعار الوقود في العاشر من كل شهر سواء كانت بالزيادة أو الانخفاض و أسعار البنزين أرامكو شهدت علي مدار الشهور الخمسة الماضية ثبات مقبول لمواطنين السعودية ولكن في شهر يناير كانت نسبة التحرك في الارتفاع في الأسعار بشكل طفيف حسب ما جاء من تصريحات خاصة بشركة ارامكو .

سعر البنزين اليوم داخل المملكة العربية السعودية وشركة ارامكو السعودية وما يتعلق بالسعر العالمي للوقود

شركة أرامكو السعودية والمتخصصة في أنتاج كافة ما يتعلق بالوقود ومنتجات البترول وفيما يتعلق بأمر أسعار البنزين يتم البحث فيما يتعلق بسعر البرميل الخاص بالبترول علي المستوي العالمي ومدي التحرك في أسعاره سواء كانت بالهبوط أو بالزيادة حيث شهدت الأيام الماضية تحركاً في أسعار البرميل علي المستوي العالمي ومن المتوقع ربما يكون هناك زيادة بنسبة طفيفة لهذا الشهر الحالي في تسعيرة البنزين أو في أسعار الكيروسين أو باقي أسعار الوقود وربما يكون التحرك بشكل طفيف في الزيادة الخاصة بالوقود ولكن لا تسبب إزعاج لأن تحرك سعر البرميل العالمي كان بتحرك طفيف في الزيادة وتعتبر المملكة العربية السعودية من أهم الدول المنتجة للبترول والتي يكون لها الشأن في تحديد الأسعار العالمية لأنها عضو في منظمة أوبك كما أنها من أهم الدول التي تحتل مركز من المراكز الأولي في الدول المنتجة للنفط وبناءً عليه تتحكم في أصدار قرار خاص في سعر البنزين .

سعر لتر البنزين في شهر يناير الماضي وهو الشهر الذي شهد تحرك طفيف في الأسعار

شهدت تحركات أسعار البنزين في شهر يناير الماضي لعام 2021 تحركات طفيفة وهو الشهر الوحيد علي مدار خمسة شهور ماضيه شهد نسبة تحرك طفيف في سعر لتر البنزين كذلك في أسعار الكيروسين وباقي منتجات الوقود ألا أن الشهور الأربعة السابقة شهدت ثبات نسبي في من أرامكو البنزين نتعرف علي تفاصيل الأربعة شهور السابقة لشهر يناير كما يلي :-

سعر لتر البنزين اليوم في شهر سبتمبر الماضي لعام 2020 كان سعره 1.47 ريال سعودي وسعر فئة 95 كان 1.63 ريال . أرامكو البنزين حددت سعر اللتر في أكتوبر الماضي لعام 2020 بسعر 1.44 ريال سعودي وسعر فئة 95 كان 1.59 ريال . أسعار البنزين أرامكو في شهر نوفمبر الماضي لعام 2020 كان بسعر 1.44 ريال سعودي وسعر فئة 95 كان 1.58 ريال . تسعيرة البنزين الخاصة بشهر ديسمبر الماضي لعام 2020 كان بسعر 1.42 ريال سعودي وسعر فئة 95 كان 1.55 ريال .

توقعات الأسعار الخاصة بالبنزين لشهر فبراير لعام 2021 وتفصيلاتها كالآتي

من المتوقع أن يتم تسعيرة البنزين لليتر فئة 91 بسعر 1.62 ريال سعودي .

من المتوقع أن يتم تسعيرة البنزين لليتر فئة 95 بسعر 1.75 ريال سعودي .

من المتوقع أن يتم من أرامكو البنزين تسعير فئة الديزل لليتر الواحد بسعر 0.52 ريال سعودي .

من المتوقع أن سعر البنزين والخاص بوقود الكيروسين سعر اللتر يكون 0.70 ريال سعودي .

أرامكو البنزين من المتوقع أن يتم تحديد لتر الغاز المسال بسعر 0.75 ريال سعودي لليتر الواحد .

سعر البنزين اليوم والأسعار التي تخص شهر فبراير والتي سوف تعلن بشكل رسمي من شركة أرامكو البنزين سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي في اليوم العاشر من الشهر الحالي وسوف نوافيكم بكافة الأسعار الخاصة بشهر فبراير لعام 2021 وسوف يتم تحديد كافة الأسعار فيما يخص كافة أنواع الوقود من شركة أرامكو السعودية وحينما يتم الإعلان عنها بشكل رسمي لشهر فبراير 2021 سوف يتم أعلامكم بها بشكل تفصيلي .