نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 39 عن شهر فبراير 2021 وشروط الاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 39 عن شهر فبراير 2021 في الحساب البنكي الخاص بهم، لكون برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم المالي التي وفرته الحكومة السعودية للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض لمساعدتهم على المعيشة ورفع المعاناة عنهم، بعد الغلاء السائر في المملكة العربية السعودية بعد رفع الدعم على المواد البترولية وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتم انطلاق برنامج حساب المواطن منذ عام 2017، وسوف نستعرض عليكم في تلكك المقالة متى موعد إيداع حساب المواطن.

إيداع حساب المواطن الدفعة 39 عن شهر فبراير 2021

نظراً للأهمية الكبيرة لحساب المواطن بالنسبة للمستفيدين منهم، يتسألون باستمرار على موعد إيداع دفعاته التي تساعدهم على المعيشة، والتي يتم إيداع المبالغ المستحقة لكل موطن يستحق حساب المواطن في الحساب البنكي الخاص به في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ومن المقرر أن تصرف الدفعة 39 غدا الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021، وسترسل وزارة العمل بالمملكة رسالة نصية للمستفيدين عبر الجوال الخاص بهم تؤكد عليهم إيداع الدفعة في الحسابات البنكية.

شروط الاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن

وضعت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية عدة شروط لكي يستطيع المواطنين من أصحاب الدخل المنخفض الحصول على دعم البرنامج، وتلك الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يستحق الدعم أصحاب الدخل المنخفض وذوي الاحتياجات الخاصة.

أن لا يكون له أي سجلات تجارية أو عقارات باسمه.

يحصل على دعم برنامج حساب المواطن الذين لا يمتلكون دخل ثابت.

أن لا يقل عمره عن 35 عاماً.

يسمح للأرامل والأيتام والمطلقات الحصول على الدعم.

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