نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر madrasati.sa رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد 1442 وكيفية تسجيل الطلاب بكل مراحل التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي، يزداد البحث في هذا الوقت عبر محركات البحث في المملكة العربية السعودية من قبل الطلاب في مراحل التعليم المختلفة عن رابط منصة مدرستي وتسجيل دخول المنصة للطلاب، والتي تم تفعيلها من جديد بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول لاستكمال الدراسة من خلالها في الفصل الدراسي الثاني بالمملكة العربية السعودية، والتي قررت وزارة التعليم استكمال باقي ا لعام عن بعد كما حدث في الفصل الدراسي الأول للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وسوف نتناول الآن في هذه المقالة من خلال موقعنا ثقفني رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد.

منصة مدرستي للتعليم عن بعد

تعتبر منصة مدرستي واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التعليمية في المملكة العربية السعودية التي تم توفيرها للطلاب من أجل استكمال الدراسة أون لاين، وتحتوي المنصة على الكثير من الفيديوهات التعليمية التي بها شرح مختلف لكافة المواد المقررة على طلاب مراحل التعليم المختلفة، وتعمل المنصة خلق البيئة الافتراضية التي تجعل الطلاب يشعرون وكأنهم في المدرسة تماما، كما يمكن للطلاب التواصل والتفاعل فيما بينهما ومع المعلمين وأولياء الأمور الذي يمكن أن يسجلوا ويدخلوا المنصة لمتابعة مستوى أبنائهم.

كيفية تسجيل منصة مدرستي 1442

من أجل أن يتابع الطلاب في مراحل التعليم المختلفة “ابتدائي، متوسط، ثانوي” شرح الدروس المقررة عليهم في كل المواد عليهم تسجيل الدخول على المنصة واختيار الخدمة التي يحتاج لها سواء متابعة الحصص الافتراضية أو حل الواجبات المدرسية أو الاختبارات التقييمية، والتسجيل يتم على النحو التالي: