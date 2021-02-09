نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضافة الزوجة في توكلنا 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم إطلاق برنامج توكلنا الذي ساهم في الربط بين الخدمات ألإلكترونية كما قام بالربط بين الإدارات حيث وفر الكثير من الوقت، كما ساعد علي الحد من فرص الإصابة بالأمراض المنتشرة في الفترة الأخيرة، يقدم تطبيق توكلنا الكثير من الخدمات التي تساعد المواطنين، كما وفر التطبيق إمكانية إضافة تابع لك أو زوجتك لذلك سوف نسرد لكم في هذا المقال طريقة إضافة الزوجة في توكلنا 1442.

إضافة الزوجة في توكلنا هي طريقة يبحث عنها الكثيرين من مواطنين المملكة العربية السعودية، حيث هناك من يجد هذا ألأمر صعب بالنسبة له، لذالك سوف نقدم لكم في السطور التالية، طريقة إضافة الزوجة في توكلنا، ولكن الأول سوف نقدم لكم طريقة التسجيل في توكلنا.

يجب عليك في بداية الأمر تحميل تطبيق توكلنا من خلال المتجر الخاص بجوالك قم بالتوجه إلي تسجيل الدخول بعد تحميل التطبيق قم بكتابة رقم الهوية الخاصة بك إذا كنت وافد قم بكتابة رقم الهوية الوطنية قم بكتابة تاريخ الميلاد وافق علي الشروط اكتب كلمة سر قوية ثم اكتب الرمز الذي وصل إلي جوالك تم تسجيل حسابك

وألان بعد أن قمت بتسجيل حسابك تريد أن تضيف زوجتك إلي حسابك الخاص في تطبيق توكلنا فهيا بنا نسرد لكم طريقة الإضافة بالتفصيل.

إضافة الزوجة في توكلنا

أولا قم بالتوجه إلي موقع توكلنا الرسمي

ثم قم بكتابة رقم الهوية

أدخل الرقم السر الخاص بحسابك

ادخل الكود الذي تم إرساله إلي جوالك في مكانه علي الموقع

اضغط من الخيارات علي خيار حسابي

قم بـ أختيار أفراد ألأسرة

ثم قم بـ أدخال بيانات زوجتك

ثم اضغط علي حفظ

تم تسجيل زوجتك بنجاح في تطبيق توكلنا تستطيع التمتع بجميع الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا