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عمر شويل - جدة اختبار قياس التحصيلي 1442 لطلبة الثانوية العامة الفترة الأولى والثانية؛ حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد التسجيل في اختبار التحصيلي للعام الهجري 1442 للفترتين الأولى والثانية لكلا الجنسين “الإناث والذكور”، وترجع أهمية هذا الاختبار في أن بعض الجامعات تعتبر اختبار التحصيلي أحد شروط القبول، كما أنه يركز على قياس القدرات التحصيلية للمواد التي تم دراستها خلال الثلاث صفوف في المرحلة الثانوية؛ حيث أن أسئلة الاختبار لا تخرج عن المواد التي تمت دراستها خلال المرحلة التعليمية.

اختبار قياس التحصيلي 1442

يعد الهدف الأساسي وراء خضوع الطلاب لاختبار التحصيلي قياس قدرات الطالب التحصيلية من المواد العلمية التي تم دراستها خلال الثلاث سنوات؛ حيث تتركز الأسئلة على مواد الشعبة العلمية، بما فيها الفيزياء والأحياء والرياضيات والكيمياء بنسب متقاربة.

اختبار قياس التحصيلي 1442 يكون ورقي باللغة العربية، وهناك اختبار محوسب يتم الإعلان عنه فيما بعد، وتغطي أسئلة الاختبار المواد الدراسية في الثلاث صفوف، ولكن تشغل مواد الصف الثالث أكبر حيز؛ حيث تستحوذ على نسبة 50% من أسئلة الاختبار، فيما تكون نسبة أسئلة مواد الصف الثاني الثانوي 30%، والنسبة المتبقية تكون لمواد الصف الأول.

مواعيد اختبار قياس التحصيلي 1442

نشرت هيئة تقويم التعليم والتدريب على موقعها الرسمي الموعد الرسمي للتسجيل في اختبار التحصيلي، كالتالي:

مواعيد التقديم في اختبار التحصيلي للإناث الفترة مدة التسجيل مدة الاختبار تبدأ من إلى تبدأ من إلى الفترة الأولى 8 / 2 2021 15 / 3 /2021 17 / 4 / 2021 22 / 4 / 2021 الفترة الثانية 8 / 2 2021 2 / 5 /2021 5 / 6 /2021 9 / 6 /2021 مواعيد التقديم في اختبار التحصيلي للذكور الفترة الأولى 1/ 2 /2021 15 / 3 /2021 17 / 4 / 2021 22 / 4 / 2021 الفترة الثانية 1/ 2 /2021 2 / 5 /2021 5 / 6 /2021 9 / 6 /2021

شروط أداء اختبار التحصيل الدراسي 1442

هناك مجموعة من الشروط العامة التي يتوجب على الطلاب أخذها في الاعتبار أثناء أداء الاختبار التحصيلي، أهمها:

الالتزام بمدة الاختبار التي تصل لثلاث ساعات كحد أقصى.

الالتزام بارتداء الزي الرسمي.

الامتناع عن اصطحاب الآلة الحاسبة.

الامتناع عن عمل مسودات في ورقة الإجابة.

في النهاية نكون تعرفنا على مواعيد التسجيل في الاختبار، وكذلك مواعيد الخضوع للاختبار، ودائما ما تظهر نتائج الاختبار بعد شهر من تاريخ انتهاء الاختبار.