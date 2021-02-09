نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في توكلنا بدون أبشر متاح وكيفية التعريف لرقم الهاتف الخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في توكلنا بدون أبشر متاح في داخل المملكة العربية السعودية وكيفية التعريف لرقم الهاتف الخاص بك وسوف نتعرف علي ما هي الخطوات المتبعة لذلك الأمر حيث أصبح تحميل تطبيق توكلنا أمر ضروري جداً ولا غني عنه في هذه الأيام داخل السعودية وهناك الكثير من المواطنين يتساءلون هي هناك إمكانية متاحة لكي ما يتم تسجيل دخول توكلنا من غير الاحتياج لأبشر وهذا ما سوف نقدمه اليوم بالخطوات الخاصة بهذا الأمر ولأن توكلنا تسجيل جديد كان يحتاج في الوقت السابق كشرط أساسي بأن الشخص يمتلك حساب خاص به في منصة أبشر وفي النهاية تم الاستغناء عن هذا الشرط وهناك خطوات تتبع للتسجيل في برنامج توكلنا دون الحاجة لأبشر .

التسجيل في توكلنا والتعريف به وهو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة السعودية

يعتبر تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة السعودية والتي تشرف عليه بشكل مباشر فيما يخص الخدمات التي يتم تقديمها عبر التطبيق وخاصةً في المرحلة التي تم فرضها من السلطات السعودية في هذه الأيام وهي الخاصة بفترة العودة بحذر ومن خلال تحميل التطبيق من رابط تحميل توكلنا والذي كان يعمل في الفترات السابقة في الحصول علي التصاريح الإلكترونية خلال الفترة التي فرضتها السلطات السعودية في منع التجوال ولكن الآن وبعد تسجيل دخول توكلنا يمكن لكافة المواطنين الاستفادة من خدمات عديدة يتم تقديمها في التطبيق الخاضع لوزارة الصحة السعودية .

التسجيل في التطبيق بدون الحاجة إلي أبشر وهذا الأمر المستحدث في المملكة العربية السعودية

يتم التسجيل في التطبيق بالطريقة المتعارف عليها بعد الدخول علي الموقع الرسمي للتطبيق وكتابة كافة البيانات التي يتم طلبها من التطبيق لمنح التسجيل للشخص وهي خطوات في منتهي البساطة وكان في بداية الأمر سابقاً يحتاج الشخص إلي التسجيل في منصة أبشر أولاً وكان شرط من الشروط أن الشخص يمتلك حساب علي أبشر لكي ما يتم تسجيل دخول توكلنا وفي حالة أن الشخص لم يكن يمتلك الحساب الخاص به علي منصة أبشر لا يمكنه التفعيل للرقم الخاص بالهاتف الشخصي ولا يمكنه أكمال عملية التسجيل في برنامج توكلنا وكان الحل البديل أن يتم تسجيل رقم الهاتف بأي فرد من أفراد الأسرة والذي لديهم الحساب الخاص بهم علي منصة أبشر .

تفعيل لرقم الهاتف الشخصي علي تطبيق توكلنا بالخطوات التالية

الدخول في علي الموقع علي الأنترنت الرسمي الخاص بالموقع في منصة أبشر . يتم الضغط علي قائمة أبشر أفراد . يتم تسجيل اسم المستخدم والرقم الخاص بالهوية الشخصية . يتم تسجيل رمز للمرور خاص بالمستخدم . يتم الضغط علي قائمة تسجيل الدخول لإتاحة أكمال خطوات تسجيل أبشر ومن ثم تطبيق توكلنا . يتم بعد ذلك تسجيل الرمز الخاص بالتسجيل والذي يتم إرساله علي الهاتف الشخصي . يتم الضغط علي القائمة الخاصة بالخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية . يتم الضغط والاختيار لقائمة خدماتي وهي من القائمة الرئيسية . يتم الاختيار من بين الخدمات التي تكون متاحة علي الموقع قائمة الخيارات المتاحة . يتم الضغط علي القائمة المكتوب عليها تعريف رقم الجوال والخاص في برنامج توكلنا . يتم بعد ذلك الضغط علي كلمة “التالي” لكي ما يتم أكمال خطوات خاصة توكلنا تسجيل جديد . تسجيل الرقم الخاص بالهوية المدنية التي يحملها المواطن السعودي . يتم تسجيل تاريخ الميلاد الخاص بالشخص وأيضاً رقم الهاتف الخاص به المراد تعريفه علي تسجيل دخول توكلنا . يتم الضغط علي كلمة “التالي” وتسجيل الرمز المرسل علي الهاتف وغرضه التسجيل في التطبيق .

التسجيل في توكلنا وهو الأمر الذي بات اليوم داخل المملكة العربية السعودية من الأمور الضرورية حيث يتم التشديد من السلطات السعودية أن يكون التطبيق محمل علي كافة الهواتف لكافة المواطنين وهو الأمر الذي بدونه لا يستطيع أي مواطن من الدخول لأياً من الأسواق أو الأماكن العامة أو الجهات الخاضعة للحكومة السعودية بشكل عام .