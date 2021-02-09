نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقديم اعتراض في حساب المواطن علي أهلية الدفعة 39 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم اعتراض في حساب المواطن تعتبر واحدة من الأمور التي تهم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية والذين يرغبون في معرفة الطريقة الصحيحة التي يتم استخدامها في تقديم الشكاوي وطلبات الأعتراض علي نتائج أهلية الدفعات وذلك في حالة قيام الجهات المختصة برفض المواطن في أحدي الدفعات.

تقديم اعتراض في حساب المواطن

تسمح الجهات المسؤلة عن البرنامج لجميع المستفيدين من البرنامج بالقيام بتقديم طلبات الشكاوي علي نتائج الأهلية بعد صدورها وذلك لأن يتم تقديم كافة الحقوق إلي أصحابها ويستطيع المستفيد القيام بتقديم الطلب بالأعتراض في اليوم التي يتم إعلان فية نتائج الأهلية وحتي مرور ثلاث أشهر علي إعلان نتيجة هذه الدفعة.

موعد صرف الدفعة 39 لحساب المواطن

ستقوم الجهات المختصة المسؤولة عن البرنامج بعملية إيداع الأموال في حسابات المستفيدين للدفعة رقم 39 من البرنامج في يوم 10 من شهر فبراير الجاري.

ويستطيع المستفيد الأستعلام عن نتيجة الأهلية عبر القيام بالخطوات التالية:

الأنتقال إلي موقع حساب المواطن علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم كلمة السر.

بعد ذلك من القائمة تقوم باختيار نتائج الأهلية.

تكتب رقم الهوية ثم رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

الضغط علي زر الاستعلام.

الأنتظار حتي يتم عرض لك نتيجة الأهلية.

طريقة تقديم اعتراض في حساب المواطن

تستطيع القيام بتقديم طلب الأعتراض علي نتائج الأهلية في حساب المواطن حيث يكون ذلك إلكترونياً عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة التي تتلخص في السطور التالية: