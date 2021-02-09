نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إضافة الزوجة في توكلنا … كيفية أخفاء صورة النساء في توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية إضافة الزوجة في توكلنا يعتبر ذلك السؤال واحد من ضمن الأسئلة التي تطرح من قبل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية حول معرفة الطريقة الصحيحة التي يتم استخدامها في إضافة الزوجة للتطبيق في قائمة التابعين وكذلك يبحث المواطنين والوافدين عن الطريقة التي تستخدم في أخفاء صورة النساء علي التطبيق.

إضافة الزوجة في توكلنا

يعد تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي للحكومة في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وهو التطبيق الذي يتم استخدامة بشكل كبير وموسع في عمليات استخراج تصاريح الدخول للأماكن العامة وأيضاً حجز المواعدي الخاصة بالذهاب إلي المستشفي والخروج من المنزل بصفة عامة في الوقت التي قامت الحكومة السعودية بتطبيق حظر التجوال علي جميع المواطنين بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد في الفترة الأخيرة بشكل كبير.

طريقة إخفاء صورة النساء في تطبيق توكلنا

إخفاء صورة النساء في التطبيق تعبتر واحدة من الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والوافدين في المملكة للقيام بإخفاء صورة الزوجة في التطبيق حيث يكون ذلك عبر أتباع قائمة الخطوات التالية:

فتح تطبيق توكلنا علي الهاتف المحمول.

تسجيل الدخول في حسابك عبر أسم المستخدم ثم رقم السر.

من القائمة تقوم باختيار البيانات الشخصية.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الصورة الشخصية.

اختيار منها إخفاء الصورة الشخصية.

الضغط علي زر الحفظ.

يتم إخفاء الصورة.

طريقة إضافة الزوجة في توكلنا

يمكن للزوج إن يقوم بإضافة الزوجة في تطبيق توكلنا للتصاريح الأمنية الخاصة بالحكومة السعودية في قائمة التابعين والمكفولين حيث يكون ذلك عبر القيام ببعض الخطوات وهي: