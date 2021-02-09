رابط الاستفسار عن استحقاق المساعدات المقطوعة برقم الطلب 1442

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن أستحقاق المساعدات المقطوعة برقم الطلب تعد وأحدة من أكثر الأشياء التي يقوم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالبحث عنها علي شبكة الأنترنت وذلك لأن يقومون بمعرفة نتائج استحقاق مقطوعة الضمان الاجتماعي وأيضاً يعرفون الموعد الخاص الذي ستقوم فية وزارة الموارد البشرية بإيداع المقطوعة.

استعلام المساعدات المقطوعة برقم الطلب

تعد مقطوعة الضمان الاجتماعي هي أحد وسائل الدعم التي يتم تقديمها لكافة المواطنين الذين يعانون من ضعف الدخل الشهري في المملكة العربية السعودية وذلك من إجل تقديم لهم مبلغ مالي في كل فترة يساعدهم علي التحسين من مستوي الدخل وأيضاً الأرتفاء بمستوي المعيشة للمواطن السعودي، وقد خصصت الوزارة خدمة إلكترونية للمواطنين تساعدهم علي الاستعلام عن مواعيد إيداع المقطوعة وأيضاً نتيجة الاسحقاق.

طريقة التقديم علي المساعده المقطوعة 1442

أوضحت وزارة العمل السعودية بأن التقديم علي المساعده المقطوعة يكون إلكترونياً وذلك عبر الخطوات التالية:

الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول بواسطة أسم المستخدم ثم رقم السر.

اخيتار من القائمة الضمان الاجتماعي ثم بعد ذلك التقديم علي المقطوعة.

تكتب في الحقول المخصصة الاسم الرباعي.

إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص له.

بعد ذلك كتابة بيانات الوظيفة وقيمة الدخل الشهري.

تحديد عدد أفراد الأسرة.

كتابة تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري.

إدخال عنوان المنزل بالتفصيل في المكان المخصص له.

كتابة رقم الهاتف المحمول ثم البريد الإلكتروني.

إدخال رقم الحساب البنكي.

رفع كافة الأوراق المطلوبة منك بصيغة pdf.

الضغط علي زر التسجيل في المقطوعة.

رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الطلب 1442

تقوم الموارد البشرية بصرف المقطوعة للمواطنين في كل فترة حسب الحالة الأقتصادية للملكة وقد وفرت الوزارة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن نتائج الاستحقاق ومواعيد الأيداع التي تكون عن طريق الأتي: