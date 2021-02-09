نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حل مشكلة تطبيق توكلنا لا يتوافق مع جهازك في المقال التالي
عمر شويل - جدة يواجهه عدد كبير من مستخدمي تطبيق توكلنا من مشكلة تطبيق توكلنا لا يتوافق مع جهازك فهي من المشكلات الشائعة التي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية لدي عدد كبير من المستخدمين لذلك يبحث عدد كبير من الأشخاص عن حل هذه المشكلة من أجل استخدام التطبيق بشكل طبيعي على الجوال بعد ذلك واستخدامه في التسوق والحصول على إذن للخروج والذهاب إلى الأسواق والأماكن العامة بعدما أصبح تطبيق توكلنا من التطبيقات الأساسية التي يلزم على كل مواطن تحميلة على الجوال والتسجيل بة.
مشكلة تطبيق توكلنا لا يتوافق مع جهازك
أصبح تطبيق توكلنا من التطبيقات الهامة التي تقدم الكثير من الخدمات الأساسية التي يحتاجها كل مواطن وذلك من أجل الحفاظ على سلامتهم ومتابعة الحالة الصحية الخاصة بهم من خلال التطبيق والاستخدامات الأهم هي الحصول على أذونات من أجل الذهاب إلى الأماكن العامة مثل المستشفيات وجميع الأماكن العامة الأخرى وأيضا الحصول على إذن من الأسواق للذهاب إليها والتسوق في الأوقات المناسبة والتي لا تحتوي بها على زحام مما يقلل من انتشار الوباء وزيادة إصابات كورونا في السعودية.
حل مشكلة تطبيق توكلنا لا يتوافق مع جهازك
كما ذكرنا في الاعلي فإن مشكلة تطبيق توكلنا لا يتوافق مع جهازك من المشكلات التي يعاني منها الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق توكلنا وهناك العديد من الأسباب الأساسية التي قد تؤدي إلى حدوث هذه المشكلة أبرزها هي أن يكون إصدار نظام الاندرويد الخاص بالهاتف قديم أو عدم توافق التطبيق مع الهاتف وطريقة حل هذه المشكلة هي:
- قم بالدخول الي خيار “الاعدادات” أو “Settings”.
- قم بالضغط علي خيار النظام أو خيار System.
- بعد ذلك قم بالضغط علي خيار About phone.
- بعد ذلك ستجد تحديث للجهاز قم بتحديث الهاتف إلي أحدث إصدار وبعد الانتهاء من التحديث يمكنك استخدام تطبيق توكلنا بكل سهولة وتشغيله على الجوال.
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