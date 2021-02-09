نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحميل تطبيق توكلنا لزيارة الأماكن العامة في السعودية لعام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل تطبيق توكلنا ، توكلنا تطبيق إلكتروني أطلقته حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة المواطنين بعد دخول المملكة في جائحة كورونا حيث يجب علي مواطني السعودية والمقيمين فيها بتحميل التطبيق والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المضافة داخل التطبيق في المقالة سوف نستعرض تحميل التطبيق والخدمات المضافة داخله فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

خدمات تطبيق توكلنا tawakkalna

العنوان الوطني للمواطنين والمقيمين داخل المملكة.

الجواز الصحي للمواطنين والمقيمين.

المحفظة الرقمية للمواطنين والمقيمين.

الهوية الرقمية.

عرض المخالفات للمواطنين والمقيمين.

تصاريح اعتمرنا.

عرض الأحوال المدنية والجوازات ومواعيدها.

مشاركة بطاقة الوضع الصحي للمواطنين والمقيمين.

عرض تصاريح العمرة للمواطنين والمقيمين.

عرض تصريح الحج للحجاج.

خدمة فحص فيروس كوفيد 19 كورونا.

تنبيهات توكلنا.

خدمة لوحة البيانات للمواطنين والمقيمين.

الحالة الدراسية للطلاب.

خدمة الوضع الحذر للمواطنين والمقيمين.

رعاية التابعين.

خدمة إنشاء التجمعات داخل المملكة.

أستعراض الحالة الصحية للمواطنين والمقيمين.

إظهار أختبار قياس للمواطنين والمقيمين.

رابط توكلنا ويب tawakkalna

أتاحت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي سدايا حيث أطلقت لمواطني المملكة العربية السعودية والقائمين فيها عدة روابط على الموقع الرسمي برنامج توكلنا لتتوافق علي جميع الأنظمة المشغلة مثل اندرويد و ios وويندوز وهواوي حيث يمكنكم الدخول لموقع توكلنا واختيار نظام جوالك وقم بالتنزيل.

رابط تطبيق برنامج توكلنا لأنظمة اندرويد

اتاحت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي سدايا لمواطنين المملكة والقائمين فيها حيث اطلقت رابط مخصص لأجهزة الأندرويد من خلال متجر جوجل بلاي واتباع التعليمات من خلال تطبيق tawakkalna

رابط تحميل تطبيق توكلنا لأنظمة ايفون

أيضا في إطار تسهيل الخدمة علي المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حيث أتيحت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي سدايا تحميل تطبيق توكلنا ويمكن تنزيل البرنامج لنظام ios أجهزة ايفون من خلال الموقع المخصص للنظام آبل ستور المعرف بأسم توكلنا تطبيق .

tawakkalna لأنظمة تشغيل هواوي

كما نعرف أن هواوي اطلقت نظام مخصص لها بعيد عن أنظمة جوجل والذي يعتبر من أحدث الأنظمة علي الإطلاق بنظام هارومني او اس حيث تتيح هيئة البيانات سدايا برابط مخصص حتي يمكن لمالكي جوالات هواوي ب أستخدام التطبيق عن طريق الدخول علي اب جاليري والبحث عن تطبيق توكلنا .

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم طرق الحصول علي تحميل تطبيق توكلنا علي جميع الأجهزة ايفون وهواوي واندرويد نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية.