نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحميل توكلنا لزيارة الأسواق والأماكن العامة داخل السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تحميل توكلنا الذي من خلاله يتم تحميل التطبيق لكي ما يتم استخدامه داخل الأماكن العامة والأسواق وأيضاً الجهات الحكومية كشرط أساسي تم وضعه من قبل السلطات المختصة داخل المملكة العربية السعودية وفيما يتعلق بهذا القرار الخاص بأمر إلزام تحميل تطبيق توكلنا الذي لابد من أن يكون متواجده علي هواتف كل المواطنين داخل السعودية ليتم بذلك الفحص الخاص فيما يتعلق بحالة كل مواطن وهذا ضروري فيما يتعلق بشأن الخاص بفيروس كورونا و الإجراءات التي تم وضعها من قبل السلطات ومن ضمنها تحميل برنامج توكلنا علي كل هاتف لكل شخص إذا ما أراد أن يدخل لأي مكان من الأماكن المشار إليها وفي حالة تسجيل دخول توكلنا يتم التعرف علي ما هي الإجراءات الخاصة بهذا الشأن وما هي الخطوات المتبعة للتنفيذ لهذا الأمر كما يمكن لأي شخص لم يسجل في التطبيق متاح لأي مواطن أن يدخل علي توكلنا تسجيل جديد لكي ما يتمكن من التسجيل وكذلك إتباع ما يخص هذا الشأن داخل السعودية .

رابط تحميل توكلنا الذي من خلاله يمكنك التعرف علي ما هي قرارات منع الدخول للأسواق والأماكن العامة

جاء القرار الخاص بمنع الدخول لأياً من الأسواق والأماكن العامة وأيضاً الجهات الحكومية وفقاً لما يتم إتباعه من إجراءات خاصة بالحرص علي المواطنين من فيروس كورونا ومنع الانتشار ومن منطلق هذا الأمر لا بد من تحميل برنامج توكلنا حتي يمكن لأي مواطن أن يعرف ما هي الإجراءات المتبعة لهذا الشأن حيث أنه قامت السلطات المختصة داخل المملكة العربية السعودية باتخاذ العديد من القرارات فيما يتعلق المنع والحد من أنتشار فيروس كورونا ومن ضمن هذه الإجراءات شرط أساسي بتحميل تطبيق توكلنا لكي ما يتم السماح لأي مواطن من الدخول للأماكن المشار إليها عاليه والتطبيق الذي يخضع وتشرف عليه المركز الوطني الذي يتبع الهيئة الوطنية المختصة بالإحصاءات وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي ومن هذا المنطلق جاء القرار بمنع الدخول بدون تحميل برنامج توكلنا .

القرار الخاص بممنوع الدخول الذي تم تطبيقه منذ صدور القرار من الجهات المختصة داخل المملكة العربية السعودية

تم صدور القرار الخاص بممنوع الدخول من السلطات المسئولة داخل المملكة العربية السعودية والذي من شأنه في المقام الأول هو الحفاظ علي الصحة العامة لكافة المواطنين السعوديين وأيضاً كل المقيمين علي الأراضي السعودية وهو قرار إلزامي فيما يتعلق بتحميل تطبيق توكلنا شرط من الشروط الأساسية للدخول في أياً من الأماكن المحددة من السلطات والهدف من تحميل التطبيق هو أن يتم الكشف عن ما هي الحالة الخاصة بكل مواطن فيما يتعلق بحالته الصحية قبل الدخول لأياً من هذه الأماكن وهو قرار إلزامي وتم نشر العديد من الفيديوهات وكذلك الخبر في وسائل إعلام عديدة داخل المملكة لكي ما يتم التعرف علي الإجراءات التي تم بسببها صدور القرار بالمنع .

كيفية التفعيل للتطبيق لكي ما يتم السماح بالدخول للأماكن المشار أليها سابقاً

يتم التحميل للتطبيق علي كافة أنواع الهواتف الذكية أياً كان نوعها . يتم تسجيل دخول توكلنا من خلال كتابة المعلومات المتعلقة برقم الهوية أو الرقم للإقامة والتاريخ الخاص بميلاد الشخص . يتم الضغط علي القائمة الخاصة بالموافقة والإقرار بكافة الشروط والسياسات الخاصة بالتطبيق . يتم بعد ذلك بأنه يتم إرسال الرمز الخاص بكيفية التحقق علي الهاتف الخاص بك لكي ما يتم تفعيل برنامج توكلنا . يتم تسجيل الرمز المرسل لهاتفك الشخصي في القائمة التي تخصه . تسجيل كلمة المرور السرية التي تخصك كشخص مستخدم . يجب أن تجاوب علي مجموع الأسئلة التي تطرح عليك في التطبيق لاكتمال التسجيل . يتم تسجيل كافة من هم مكفولين لديك كشخص والذين يعيشون معك في نفس مكان الإقامة . يتم الضغط علي القائمة التي تحتوي علي كلمة “تسجيل” وهي خاصة بمن لم يقم بالتسجيل سابقاً . وبهذه الخطوات السابقة يكون قد تم تفعيل الحساب الخاص بالشخص علي تطبيق توكلنا .

رابط تحميل توكلنا ويتم الدخول علي الرابط الرسمي من الموقع الخاص به عن طريق الأنترنت أو أن تقوم بتحميله من المواقع الخاصة بهواتف أند رويد سواء كانت من هواتف سامسونج يتم تحميله من علي موقع جوجل بلاي أو إذا ما كانت من نوعية هواتف أيفون يتم تحميله من علي أبل ستور أو أياُ كان نوعية هاتفك يمكنك التعرف علي المنصة المناسبة للتحميل من المواقع الرسمية الخاصة بهاتفك .