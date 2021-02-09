نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في الإختبار التحصيلي علي موقع قياس 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلنت هيئة تقويم التعليم في السعودية عن بدء التسجيل في الإختبار التحصيلي ولذلك يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن خطوات التسجيل في الإختبار التحصيلي علي موقع قياس وهو ما نقدمة لكم بالتفصيل في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني ويلزم علي كافة الطلاب التسجيل في هذا الاختبار ويتكون الاخبار التحصيلي من عدة اختبارات مختلفة والهدف من هذة الاختبارات هو تحديد النتائج الخاصة بالطلاب في المواد التعليمية التي يدرسونها والتي ايضا سيقوموا بدراستها بعد الانتقال الي المرحلة الجامعية.

خطوات التسجيل في الإختبار التحصيلي

قم بالتوجه إلى موقع قياس الرسمي من خلال متصفح الويب على الجوال أو الحاسوب.

بعد الدخول إلى الموقع عليك بـ تحديد الاختبار التحصيلي الذي تريد تسجيله.

بعد ذلك قم باختيار نوع التحصيلي الدراسي. الخطوة الرابعة إدخال كافة المعلومات المطلوبة وهي العنوان سواء داخل المملكة أو خارجها.

بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات سيتم توجيهك مباشرة إلى صفحة الاختبار التحصيلي وعرض الموعد المحدد الخاص به.

موعد التسجيل في الإختبار التحصيلي

أعلنت هيئة تقويم التعليم في السعودية عن موعد الاختبار التحصيلي وهي في اليوم الثامن من شهر فبراير وتستمر الامتحانات حتى يوم 25 أبريل 2021 وهذه الامتحانات بالنسبة لطلاب المرحلة الأولى الإناث، والمرحلة الأولى ذكور تبدأ في اليوم الأول من شهر فبراير وتستمر حتى اليوم الخامس والعشرون من شهر أبريل 2021، وامتحانات المرحلة الثانية ذكور تبدأ أيضا في أول فبراير وتنتهي في 15 من شهر مارس، وامتحانات المرحلة الثانية إناث تبدأ في 8 فبراير وتنتهي في 15 مارس، ورسوم الاختبار التحصيلي هي 100 ريال للاختبار الورقي و 150 ريال بالنسبة للاختبار التحصيلي الورقي المتأخر و 150 ريال بالنسبة الي للاختبار التحصيلي الإلكتروني.