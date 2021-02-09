نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء إيداع حساب المواطن الدفعة الجديدة فبراير 2021 تعويضات المستحقين بالضوابط من ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ برنامج حساب المواطن 1442 في تجهيز الدفعة التاسعة والثلاثين المخصصة لشهر فبراير الجاري، والتي يترقبها كافة المستفيدين مع قرب موعد إيداع الدفعة الجديدة من الدعم، ومن المنتظر أن يتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير من الشهر الجاري، وذلك للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم وصدرت لهم نتائج الأهلية في دورة الدفع الجديدة، كما سيتم العمل علي التعويض بأثر رجعي لمن حدث معهم مشاكل سابقة وفق ما جاء بالموقع الرسمي (www.ca.gov.sa).

انطلق البرنامج السعودي الأشهر للمواطن، ولدعم المستفيدين منذ عدة سنوات بسيطة، حيث بدأ تدشينه عام 2016، ومع تسجيل عشرات الآلاف خلاله تم قبول من يستحقون طبقاً للشروط التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، ومع وصولونا للعام 2021، يتم صرف الدفعة التاسعة والثلاثين من خلال البرنامج للمستفيدين في شهر فبراير، مع وضع بعض الضوابط الهامة خلال الفترة الأخيرة للتحكم في إمكانية تمكين المستفيدين.

موعد نزول حساب المواطن 2021 فبراير

جدير بالذكر أن موعد صرف دفعة حساب المواطن الجديدة شهر فبراير، تكون يوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم هذا اليوم ليوم 9 إذا تصادف يوم الإيداع مع يوم الجمعة فيما يتم تأخيره إلى يوم 11 إذا تصادف يوم العاشر مع يوم السبت، ولكن هذا الشهر قد صادف يوم الصرف يوم أربعاء فلا يوجد مانع، كان قد أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد.

أعلن مسؤولي البرنامج عن التعويضات المقدمة بأثر رجعي، وقد بلغت قيمتها حوالي 15 مليون ريال سعودي عن الدفعة السابقة، ليكون إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 88 مليار ريال منها 653 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة، كما ذكر سلطان القحطاني المتحديث الرسمي للبرنامج الآتي: إن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1047 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 185 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

ضوابط حساب المواطن 1442 هـ

أقر برنامج حساب المواطن 2021 مؤخراً عدداً من الضوابط الجديدة التي تشتمل علي الفرد المستقل، أهمها إجراء التعليق لللتسجيل بالبرنامج للمستفيدين الجدد بجانب تحديد أعلى حد للاستحقاق، كما اشتملت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

جاء خلال التعديلات الجديدة أيضاً، أنه يجب إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن عبر (www.ca.gov.sa).