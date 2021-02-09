حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).
وتوقّع المركز طقساً مستقراً بوجه عام ونشاطا في الرياح السطحية، على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.
كما توقّع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، على مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على منطقتي حائل والقصيم ويمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 33 درجة مئوية في جدة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 7 درجات مئوية في الباحة.
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