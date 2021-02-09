“النيابة العامة” تحذر المنشآت المخالفة للإجراءات الوقائية من العقوبات المشددة

بلادي – الرياض :

حذّرت النيابة العامة من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن العقوبات ستكون مشددة على المنشآت المخالفة.

وأوضحت أنه يجب على منشآت القطاع الخاص الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مؤكدة أن الإخلال بأي منها يوجب المساءلة القانونية والعقوبات المشددة حيال ذلك.

وأشارت إلى أنه يحظر عدم الالتزام بهذه البروتوكولات الوقائية، والتي تشمل إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، بالإضافة إلى تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام.

وذكرت أنه حال تكرار هذه الأفعال المحظورة للمرة الثالثة فإن النيابة تتولى مباشرة إجراءات الدعوى الجزائية المشددة تجاه المنشأة.