وزير الشؤون الإسلامية يوجه رسالة لمرتادي المساجد: لا تكونوا سبباً في إغلاقها

بلادي – الرياض :

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، نصيحة لمرتادي بيوت الله، بألا يكونوا سببًا في غلق المساجد.

وحذر من أن التهاون في الإجراءات الاحترازية، التي أقرتها الجهات المختصة، سبب رئيسي في انتشار فيروس كورونا، مطالبا الجميع بالتعاون، والعمل بالأسباب حتى يسلم الجميع.

يُذكر أن الوزارة أغلقت أمس واليوم 22 مسجدا بعد اكتشاف حدوث إصابات بفيروس كورونا.