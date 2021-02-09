وفاة الإعلامي صلاح مخارش

بلادي – الرياض :

توفي مساء اليوم الثلاثاء الإعلامي صلاح مخارش بعد وعكة صحية ألمت به مؤخرا، في الإمارات، حيث نعاه إعلاميون، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وتمتع مخارش بمسيرة حافلة في العمل الصحفي داخل المملكة، حيث بدأ العمل بجريدة الجزيرة في الرياض عام 1987، ثم التحق بمكتب الجريدة نفسها في جدة في عام 1995.

وشارك في تأسيس قناة “روتانا خليجية” في بداية بثها وانطلاقتها العام 2005، وترأس أول مكتب لمجلة روتانا بجدة.

وعمل منذ عام 2004 مسؤولا عن إذاعة mbc fm، وساهم في اكتشاف أسماء عديدة في عالم الفن والغناء.

وللراحل عدد كبير من البرامج التليفزيونية الشهيرة، على قنوات روتانا وmbc والقناة السعودية الأولى وقناة العربية.

وكانت آخر محطات الراحل الإعلامية في دولة الإمارات، عندما انتقل لها عام 2018، ليعمل مستشارا بقناة الغد المشرق، كما أنه أخو الإعلامي، عضو شرف نادي النصر، عبدالله مخارش.