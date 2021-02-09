الإمارات تعلن وصول مسبار الأمل للمريخ

بلادي – الرياض :
أعلن نائب رئيس دولة الإمارات العربية وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد، وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ، ليكون بذلك أول وصول عربي للكوكب الأحمر.
وأنهى المسبار رحلة استمرت 7 أشهر، قطع خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر، ليبدأ مهمته الجديدة في إدارة أجهزته بشكل مستقل والبدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ في كوكب المريخ.
ويستمر مسبار الأمل في مداره حول المريخ لمدة عامين، يدرس خلالهما الطقس على الكوكب الأحمر، وذلك من خلال ثلاثة أجهزة علمية متطورة، وهي المقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء، والمقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية، وكاميرا استكشاف رقمية عالية الدقة.
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